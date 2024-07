Sprawdź, zanim kupisz. OnePlus Nord 4 i reszta ekipy w Warszawie

Niczym zespół heavymetalowy na europejskiej trasie, OnePlus z modelem OnePlus Nord 4 z metalową obudową właśnie teraz podróżuje po Europie. Firma ma zresztą długą tradycję prezentowania swoich smartfonów w “wyskakujących sklepach”, które pojawiają się na chwilę.

Tym razem powodem jest premiera OnePlusa Nord 4 oraz towarzyszących mu urządzeń – tabletu OnePlus Pad 2, słuchawek OnePlus Nord Buds 3 Pro oraz zegarka OnePlus Watch 2R. Wszystkie te sprzęty zobaczycie w warszawskim Pop-Up Store w Elektrowni Powiśle przy ul. Dobrej w Warszawie. 27 lipca (sobota), od godziny 11:00 do 20:00, czekają na was nie tylko telefony i inne urządzenia, ale i konkursy oraz promocje

OnePlus Nord 4 to smartfon inny niż to, do czego przyzwyczaiły nas ostatnie lata

OnePlus Nord 4 to smartfon inny od konkurencji na rynku, chociażby z powodu zastosowania metalowej obudowy – to coś, czego w erze smartfonów z 5G nie widzieliśmy z uwagi na umieszczanie anten na całej długości obudowy. OnePlus wymyślił inny system, dzięki któremu anteny mieszczą się przede wszystkim w górnej części urządzenia, a dodatkowe algorytmy mają zapobiegać tłumieniu sygnału.

Trzy kolory OnePlus Nord 4

OnePlus nie pokpił specyfikacji – postawił na mocną jednostkę Snapdragon 7+ Gen 3, 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz pamięć na pliki UFS 4.0 – odpowiednio 256 lub 512 GB. Do tego dorzucił spory ekran Fluid AMOLED 6,74 cala o z odświeżaniem do 120 Hz oraz umieścił z tyłu dwa aparaty – 50 Mpix z optyczną stabilizacją oraz 8 Mpix z polem widzenia 112 stopni. Nad tym wszystkim czuwa akumulator o pojemności 5500 mAh.

To niejedyne, co można powiedzieć o najnowszym telefonie tego producenta. Na ten moment przebywa on u Kacpra, który miał okazję sprawdzić OnePlusa Nord 4 w Mediolanie. I choć to na razie pierwsze wrażenia, tak Kacper przed wypuszczeniem pełnoprawnego testu na naszej stronie wypowiada się o urządzeniu pozytywnie:

OnePlus Nord 4 to dość niespodziewany powrót do korzeni firmy i przełamanie monotonii BBK, gdzie ekscentryczne rozwiązania, które trudno spotkać gdziekolwiek indziej, łączą się z funkcjonalnością i naprawdę niezłą wydajnością. W tych pieniądzach trudno znaleźć coś lepszego — i najnowszy smartfon OnePlusa naprawdę może się podobać.

OnePlus Nord 4 wytrzyma spotkanie z deszczem

Mi też się podobał, właśnie ze względu na swoją niecodzienność przy trosce o dobrą jakość, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jeśli te argumenty nie przekonują was do kupna, wybierzcie się do Pop-Up Store w warszawskiej Elektrowni Powiśle. Na miejscu będziecie także mogli porozmawiać z twórcami internetowymi, którzy pomogą wam przy zakupie.

Najlepsza okazja, by kupić OnePlus Nord 4? Producent dorzuci sporo gratisów

OnePlus Nord 4 w okresie promocyjnym do 4 sierpnia kosztuje o 300 złotych mniej za warianty pamięciowe 12/256 albo 16/512 GB. Dzięki temu jego ceny, jak na warunki rynkowe, wydają się uczciwe. Obecnie smartfon kosztuje 1999 lub 2399 zł za mocniejszą wersję 16/512 GB, ale ten koszt możemy sobie dodatkowo osłodzić.

OnePlus Nord 4 wyceniono rozsądnie

Warto będzie ustawić się w przedpołudniowej kolejce. Pierwsze 20 osób, które zdecydują się na zakup smartfonu OnePlus Nord 4 w Pop-Up Store w Warszawie, otrzyma dodatkowo:

torbę TUMI Crossbag (według oficjalnej informacji prasowej o wartości 900 zł);

słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro (399 zł);

plecak OnePlus (250 zł);

ładowarkę OnePlus SUPERVOOC 100W (250 zł).

Prezent dla kupujących OnePlus Nord 4 w Pop-Up Store w Warszawie

Jeśli jednak nie zamierzacie wstawać wcześnie, nic straconego. Kolejne 30 osób wraz z telefonem OnePlus Nord 4 otrzyma:

słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro (399 zł);

plecak OnePlus (250 zł);

ładowarkę OnePlus SUPERVOOC 100W (250 zł).

A jeśli przegapicie Pop-Up Store w Elektrowni Powiśle w Warszawie, to miejcie oko na inne miejsca, w których producent rozstawi swój ekskluzywny sklep. Na liście europejskich miast pojawiły się także: Mediolan (Włochy), Oberhausen (Niemcy), Helsinki (Finlandia), Lizbona (Portugalia), Bukareszt (Rumunia), Lyon (Francja), Odense (Dania), Madryt (Hiszpania), Ostenda (Belgia) oraz Londyn (Wielka Brytania).

Więcej szczegółów na temat sobotniego wydarzenia pojawi się na stronie wydarzenia na Facebooku.