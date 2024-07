Dioda powiadomień? Oppo Reno 12 FS ma całe koło LED oraz AI

W serii Reno nie ma nudy, choć nie zawsze ze względu na innowacje wewnątrz produktów, a raczej z powodu nazewnictwa. Poza standardową serią numeryczną, pojawiają się modele Pro oraz nietypowe litery. Swego czasu było Oppo Reno 8T, a na początku tego roku Reno 11F. I kiedy wydawało się, że premiera Oppo Reno 12 i Reno 12 Pro ustabilizowały tę sytuację, przyszło nowe.

Oppo Reno 12 FS oraz jego tańszy brat – Reno 12 F – zaskakują stylem, ale zaoferują sporo tego, z czego znamy producenta.

Oppo Reno 12 FS ze świecącą obudową oraz AI

Oppo reno 12 FS będzie tańszy niż poprzednicy prezentowani w poprzednim miesiącu. Z pewnością wpłynęło to na wygląd i zastosowane materiały. Możemy zapomnieć o szkle Gorilla Glass Victus i niewielkich ramkach, choć te okalające 6,7-calowy ekran także nie należą do dużych. Producent nie zapomniał jednak o zaimplementowaniu pewnej odporności. Urządzenie przeszło testy MIL-STD 810H, a do tego jest zgodne z systemem certyfikacji IP64.

Oppo Reno 12 FS z różnych stron

Smartfon stawia na płaskie ramki i płaską obudowę do tego stopnia, że nawet wyspa aparatów niespecjalnie wystaje poza 7,8-milimetrową obudowę. To ciekawe o tyle, że udało się osiągnąć taki rezultat pomimo obecności podświetlenia LED o nazwie Halo Light dookoła wyspy.

Oppo Reno 12 FS świeci się z tyłu

Ta może świecić się w jednym lub w wielu kolorach w zależności od trybu, jaki zostanie włączony. Skomunikuje się z nami podczas ładowania, zaświeci podczas rozgrywki, da sygnał przy połączeniu czy też powiadomieniu oraz podkręci klimat przy słuchaniu muzyki czy graniu. Nie przypiszemy go do powiadomień z konkretnych aplikacji.

Ustawienia diody powiadomień w Oppo Reno 12 FS

W Oppo Reno 12 FS postawiono na 6,78-calowy ekran AMOLED. Jego rozdzielczość to spodziewane 2400×1080 pikseli, podobnie jak spodziewane jest odświeżanie na poziomie 120 Hz. Przy przekątnej 6,67 cala oznacza to dobre zagęszczenie, ale też i odwzorowanie rynkowego standardu i tylko nieco większa przekątna niż w recenzowanym przeze mnie Oppo Reno11 F 5G.

OPPO Reno 12 FS z ekranem AMOLED

W Oppo Reno 12 FS postawiono na jednostkę MediaTek Dimensity 6300 z dwoma rdzeniami Cortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz oraz z sześcioma rdzeniami Cortex-A55. Układ graficzny do tego zestawu to Mali-G57 MC2. Do dyspozycji użytkownika zostanie oddane 512 GB pamięci na pliki UFS 2.2 oraz 12 GB RAM-u LPDDR4X. Do dyspozycji użytkownika zostanie przekazany akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją ładowania SuperVOOC do 45W i kompatybilnością z Power Delivery. Problemem może być jednak to, że w zestawie nie znajdziemy ładowarki.

Znajdziemy za to bogaty zestaw aparatów. Z tyłu mieści się zarówno 50-megapikselowy aparat główny z optyczną stabilizacją, jak i 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny z polem widzenia 112 stopni oraz… dwumegapikselowy aparat makro z przesłoną f/2.4. Nie spodziewałbym się cudownej jakości zdjęć. Z przodu gości 32-megapikselowy aparat z przesłoną f/2.4.

Oppo Reno 12 FS z aparatami niewiele odstającymi poza obudowę

Na rynek trafi także Oppo Reno12 F z mniejszą ilością pamięci operacyjnej (8 GB) oraz mniejszą ilością pamięci na pliki (256 GB). Podobnie jak brat z większą pamięcią, obsłuży on karty pamięci, bowiem to jedyny aspekt techniczny, jaki różni te dwa smartfony.

Są też nowe funkcje AI, które przede wszystkim dotyczą galerii

Przy okazji testu Oppo Reno 12 Pro 5G po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z narzędziami AI wychodzącymi poza zakres usuwania osób z kadru. Przy okazji premiery Oppo Reno 12 FS pojawiają się nowe możliwości dostarczane przez Next AI. Najwięcej zabawy czeka na nas w związku ze zdjęciami.

Dla tych, którzy chcą urozmaicić swoje zdjęcia w trybie portretowym, czeka AI Face, które wsadzi naszą twarz w różne scenerie. Możemy więc stać się kowbojem albo astronautą bez kupowania kostiumów. Przy robieniu zdjęć z pewnością przyda się AI Clear Face, działające tylko z aparatem do selfie. Jego zadaniem jest uczynienie rozmytych twarzy wyraźnymi już po zrobieniu zdjęcia. Po zrobieniu zdjęcia możemy też niejako podmienić twarze na takie, które bardziej nam pasują dzięki AI Best Face, działającym na maksymalnie 10 twarzach.

Oppo Reno 12 FS – specyfikacja i cena

Specyfikacja OPPO Reno12 FS Wymiary 163,1 x 75,8 x 7,8 mm Masa 191 g Stopień ochrony IP IP64 Wykończenie Tworzywo z tyłu i na ramkach, Asahi Glass AGC DT-Star 2 z przodu Ekran 6,78 cala AMOLED Rozdzielczość ekranu 2400×1080 pikseli (394 ppi) Odświeżanie ekranu Do 120 Hz Głośniki Stereo Układ obliczeniowy MediaTek Dimensity 6300 Procesor 2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2 GHz Cortex A55 Grafika Mali G57-MC2 RAM 12 GB LPDDR4X ROM 512 GB UFS 2.2 Slot na kartę Micro SD Tak, do 1 TB System Android 14 Nakładka ColorOS 14 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.3, AptX NFC tak Lokalizacja GPS, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC USB Typu C, 2.0, OTG Czujniki Akcelerometr, żyroskop, kompas, czujnik zbliżeniowy SIM Dual SIM hybrydowy Czytnik linii papilarnych Pod ekranem Akumulator Li-Po, 5000 mAh Prędkość ładowania przewodowego Do 45W SuperVOOC Ładowanie bezprzewodowe Nie Aparat główny 50 Mp f/1.8, OIS, PDAF Aparat ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2, 1/4,0″, pole widzenia 112˚ Aparat makro 2 Mpix f/2.4 Przedni aparat 50 Mpix f/2.0 Wideo 1080p/ 60FPS

Oppo Reno12 FS oraz Reno 12 F kupicie w dwóch kolorach

Smartfon powinien już znajdować się w największych sklepach z elektroniką. Jego cena do 12 sierpnia zostanie zmniejszona o 200 złotych. W efekcie zamiast 1699 złotych zapłacimy 1499 złotych. Za 1399 złotych kupicie Oppo Reno 12 F.