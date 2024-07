To będzie pierwsza taka elektrownia słoneczna na świecie. Wydajność przemówi sama za siebie

W 2014 roku elektrownia słoneczna Ivanpah Solar Electric Generating System zbudowana na pustyni Mojave w USA była największą tego typu instalacją na świecie. Budowla składająca się z trzech wież otoczonych heliostatami ma moc 392 MW. Obecnie największa tego typu konstrukcja znajduje się jednak na marokańskiej części Sahary. Noor Complex Solar Power Plant zbudowana przez firmę CSP ma moc aż 510 MW. Kolejny krok w rozwoju elektrowni słonecznych typu CSP przychodzi (jakżeby inaczej) z Chin i stoi za nim firma Three Gorges Group. Ich projekt w Ghazhou, podobnie jak ten w USA, będzie wykorzystywał kilka wież, a w tym przypadku dwie, dzielące tę samą turbinę parową.

Jednak w przeciwieństwie do amerykańskiego projektu, w którym każda wieża jest otoczona własnym polem heliostatów, chiński projekt zakłada rozmieszczenie luster ustawionych w zachodzących na siebie koncentrycznych okręgach. Dwie wieże o wysokości 200 metrów otacza macierz 30 tys. zwierciadeł. Lustra będą w stanie podążać za ścieżką Słońca i odbijać światło do każdej z wież w najbardziej efektywny sposób. Obie wieże w nowej chińskiej elektrowni słonecznej (konstrukcja jest już praktycznie na ukończeniu) będą wykorzystywać stopioną sól do magazynowania ciepła w ciągu dnia i uwalniania go w nocy, aby utrzymać stałą pracę całego obiektu.

Jak twierdzą odpowiedzialni za projekt w Three Gorges Group, oczekuje się, że taka konfiguracja zwiększy wydajność systemu o nawet 24%. Zastosowane w projekcie zwierciadła mogą się poszczycić 94-procentową skuteczność odbijania świata, co oznacza, że większość energii słonecznej, która na nie trafia, jest przesyłana z powrotem do wież produkujących energię. Nowa elektrownia słoneczna CSP w Chinach ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku. Dołączy do istniejącego już systemu paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Oczekuje się, że wieże energii słonecznej i zwierciadła pozwolą zaoszczędzić nawet 1,53 miliona ton emisji dwutlenku węgla rocznie.