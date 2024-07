Plus i Netia współpracują z Polskim Światłowodem Otwartym. Kolejne miliony gospodarstw domowych z zasięgiem szybkiego internetu stacjonarnego

Dodatkowe 2,1 mln domów i mieszkań z dostępem do internetu stacjonarnego 1 Gb/s od Plusa i Netii dzięki współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym

Netia, operator Plus i inne spółki wchodzące w skład Grupy Polsat Plus, dzięki zawartej umowie, zyskają dostęp do całej sieci, która należy do PŚO. Usługi hurtowe na obu rodzajach sieci będą udostępniane w modelu BSA (bitstream access).

Jesteśmy bardzo dumni, że naszym nowym klientem została Grupa Polsat Plus. Poprzez naszą sieć należące do niej spółki będą mogły dotrzeć do milionów nowych klientów, dostarczając im wysokiej jakości ofertę detaliczną. Z kolei dla nas ta umowa jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju jako operatora hurtowego, oferującego operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce – mówi Ignacio Irurita, Prezes Zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego.

Dla typowego użytkownika ta umowa oznacza jedno, jeszcze łatwiejszy dostęp do internetu od Netii i Plusa. Współpraca pozwoli Plusowi dostarczyć usługi w ponad 10 milionach mieszkań i domów, docierając do blisko 23 mln mieszkańców Polski. Z tego ponad 8 milionów gospodarstw domowych, w których mieszka ponad 19 milionów mieszkańców naszego kraju, będzie miało dostęp do łącza o prędkości do 1 Gb/s.

Plus stale pracuje nad rozwojem swojej oferty internetu, tak aby gwarantować jak największemu gronu klientów stabilny i niezakłócony dostęp do sieci. Umowa z Polskim Światłowodem Otwartym jest kolejnym krokiem w realizacji naszej strategii w tym zakresie. Jest to świetna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych najlepszą rozrywką, sportem i rzetelnymi informacjami, które oferowane są w ofertach pakietowych wraz z internetem światłowodowym Plusa. Łączenie usług Plusa i Polsat Box w pakiety istotnie wpływa na wygodę i jednocześnie obniża ich koszty – mówi Michał Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Polkomtel, odpowiedzialny za obszar Marketingu i Sprzedaży B2C i B2B.

Polski Światłowód Otwarty każdego miesiąca konsekwentnie realizuje swój plan, wedle którego do 2028 roku chce rozbudować siedzi o ponad 2 mln gospodarstw domowych. Pozwoli to docelowo objąć zasięgiem ponad 6 milionów gospodarstw domowych w całej Polsce. Jednocześnie modernizuje sieć HFC do najnowszego standardu FTTH. Na niej, dzięki wykorzystaniu technologii XGS-PON, operatorzy detaliczni mogą oferować usługi internetu stacjonarnego o prędkości nawet 5 Gb/s.