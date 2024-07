Plus ruszył z wakacyjną wyprzedażą smartfonów — Na Wszelkie Okazje

Na Wszelkie Okazje – wyprzedaż smartfonów w Plusie

Łowcy promocji mają możliwość upolowania nowego smartfona w ramach letniej wyprzedaży w Plusie – Na Wszelkie Okazje. Akcja trwa od 10 lipca do 20 sierpnia, więc trochę czasu na zastanowienie się mamy. W ramach promocji można kupić wybrane modele nawet do 400 złotych taniej. Jeśli właśnie szukacie nowego telefonu, to idealna okazja, a zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na wakacyjną rozrywkę.

Do wyboru mamy trzy modele – Samsung Galaxy A35 5G, Motorola Edge 40 Neo 5G oraz Xiaomi Redmi Note 13 5G. Warto również wspomnieć, że niezależnie od tego czy wybierzemy opcję z abonamentem, czy bez promocja wciąż obowiązuje.

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB – 350 zł taniej, łącznie 1299 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 108,14 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1649 złotych).

Ten model oferuje nam 6,6-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz jasnością szczytową 1000 nitów. Samsung zadbał też o ochronę oczu, co potwierdza certyfikat Eye Care Certyfication za wysoki poziom redukcji niebieskiego światła. Sercem Galaxy A35 5G jest układ Exynos 1380, a za zasilanie odpowiada akumulator 5000 mAh. To model idealny dla osób lubiących oglądać czy grać podczas podróży. Po stronie aparatów mamy całkiem dobry zestaw – 13-megapikselowy aparat do selfie i potrójną konfigurację z tyłu, na którą składa się jednostka główna 50 Mpix, aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz makro 5 Mpix.

Motorola edge 40 neo 5G 12/256GB – 400 zł taniej, łącznie 1499 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 124,82 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1899 złotych).

Motorola wyposażyła ten smartfon w 6,55-ekran P-OLED z odświeżaniem 144 Hz, rozdzielczością FHD+ i jasnością szczytową 1300 nitów. Do tego mamy też obsługę HDR10+. Napędza go MediaTek Dimensity 7030, a za zasilanie odpowiada akumulator 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 68 W. Za świetne zdjęcia odpowiada zestaw aparatów – główny 50 Mpix + 13Mpix z technologią Ultra Pixel + OIS.

Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128GB – 400 zł taniej, łącznie 999 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,15 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1399 złotych).

Seria Redmi Note zawsze cieszy się ogromną popularnością i nie inaczej jest też w przypadku najnowszej odsłony. Redmi Note 13 oferuje nam wysoką wydajność, za którą odpowiada procesor MediaTek Dimensity 6080. Do dyspozycji użytkownika jest 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, chroniony przez Corning Gorilla Glass 5. Dużą zaletą jest tutaj 108-megapikselowy aparat główny, który pozwoli na robienie bardzo dobrych zdjęć podczas wakacyjnych wycieczek.