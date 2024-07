Polska nigdy nie była potężniejsza. Na tę chwilę czekaliśmy latami

Ostatnie czołgi Abrams dostarczone. Mowa jednak o tym “mniej rewolucyjnym” kontrakcie

Na mocy podpisanej przez Ministra Obrony Narodowej umowy w kwietniu 2022 roku nasz kraj ma przeznaczyć około 23 miliardów złotych na zakup łącznie 250 czołgów Abrams M1A2 w obecnie najnowszej wersji SEPv3. Umowa obejmuje nie tylko same czołgi, ale też pakiet logistyczny i szkoleniowy, a nawet znaczącą liczbę amunicji dla tych jednostek. Czy więc to te czołgi otrzymaliśmy w tak rekordowo krótkim czasie? Ano… nie. Ostatnie transporty objęły bowiem czołgi M1A1 w ramach realizacji umowy sfinalizowanej (pierwsze ustalenia padły w styczniu 2022 roku) później, bo 4 stycznia 2023 roku. Ten kontrakt wyceniono na znacznie mniej, bo 1,4 miliardów dolarów (5,61 mln zł), z czego 200 milionów sfinansowały Stany Zjednoczone w ramach programu Foreign Military Financing.

Zeszłoroczna umowa obejmowała dostawę 116 egzemplarzy czołgów M1A1 Abrams oraz 26 wozów warsztatowych M1152A1B2 HMMWV dla 18. Dywizji Zmechanizowanej 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Zrealizowana w ostatnią środę czerwca dostawa sprowadziła się do 47 czołgów M1A1 oraz wszystkich wspomnianych wozów warsztatowych. Jednak trwający od czerwca 2023 roku proces dostarczania nowych pancerniaków z USA to jedno, a wdrożenie ich do armii to już coś zupełnie innego. Dlatego w październiku zeszłego roku Dowództwo Zamówień Armii USA wydało 340,73 mln złotych na budowę centrum szkoleniowego dla czołgów Abrams w Wesołej. Za tę inwestycję była odpowiedzialna firma Lockheed Martin.

Podczas gdy polscy czołgiści będą przyzwyczajać się do nowych czołgów M1A1 Abrams, będą również oczekiwać na dostawę jeszcze potężniejszych M1A2SEPV3, bo z racji zakończenia wspomnianej umowy ze stycznia 2023 roku, teraz Amerykanie skupią się na realizacji znacznie większego kontraktu. Innymi słowy, Polska już teraz znacznie urosła w swojej pancernej potędze, ale nie jest to wcale nasze ostatnie słowo i czołgi amerykańskie nie będą nawet jedynym filarem tej nowo nabytej mocy.