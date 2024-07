Home Nauka Niebywała technologia dostarcza paliwa przyszłości. Przy okazji usuwa coś szkodliwego

Dwutlenek węgla w odpowiednio niskich ilościach nie stanowiłby problemu dla środowiska, ale obecne jego stężenia w atmosferze sprawiają wiele kłopotów. Co gorsza, bez podjęcia konkretnych kroków sytuacja może się dalej pogarszać, dlatego naukowcy wyszli z propozycją, by usuwać go i przekształcać w paliwo.