Czas projektowania części do akumulatorów skrócony o 93%. Inżynierowie wyciągnęli asa z rękawa

O ile do tej pory na wykonanie tego zadania potrzeba było około dwóch tygodni, tak obecnie można powtórzyć ten wyczyn w ciągu zaledwie jednego dnia. Przedstawiciele południowokoreańskiej firmy mogą więc pochwalić się wielkim postępem, który przełoży się na przyspieszenie badań, zwiększenie ich wydajności, a co najważniejsze – ograniczenie kosztów całego przedsięwzięcia.

Do projektowania ogniw akumulatorów oddelegowano narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji. Imponująco prezentują się dane potrzebne do działania takiego podejścia. Jak się okazuje, do systemu wystarczy wprowadzić wymagania obejmujące pojemność, gęstość energii, rezystancję oraz inne ewentualne potrzeby, o których powie klient firmy.

Później trzeba nieco poczekać, ale cały proces trwa mniej niż 24 godziny. Po tym czasie generatywna sztuczna inteligencja może zaprezentować projekt jednego z kluczowych składników akumulatorów. Oczywiście ważny jest udział naukowców, którzy muszą nadzorować prace prowadzone przez maszynę i zaakceptować ich wyniki, zanim rozpocznie się produkcja wybranych części.

Dzięki wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji naukowcy są w stanie projektować ogniwa akumulatorowe w ciągu zaledwie jednego dnia

Dokonania inżynierów z Korei Południowej mogą okazać się bardzo istotne. Wystarczy zwrócić uwagę na to, jak ogromną popularnością cieszą się obecnie wszelkiego rodzaju baterie. Wiele z nich stosuje się w produkcji elektrycznych samochodów, podczas gdy inne są oddelegowane na przykład do magazynowania energii dostarczanej przez farmy słoneczne bądź wiatrowe.

Szybsze projektowanie zdecydowanie ułatwi produkcję akumulatorów. Do szkolenia oprogramowania stosowanego na tym etapie Koreańczycy wykorzystali ponad 100 000 projektów, którymi “nakarmiono” generatywną sztuczną inteligencję. Efekt końcowy? Zamiast dwutygodniowego oczekiwania na wyniki badań z udziałem ludzi, wystarczy zaledwie jeden dzień pracy maszyny. Sami zainteresowani dodają, iż zamierzają wykorzystać tę samą technologię do projektowania innych części stosowanych w produkcji akumulatorów.