Qualcomm wprowadzi 5G pod strzechy. Łączność ta pojawi się w tanich smartfonach

Choć dokładna data premiery nie została ujawniona, możemy spodziewać się, że Snapdragon 4s Gen 2 już niedługo będzie powszechnie dostępny. Sam Qualcomm nic na ten temat nie mówi poza ogólnikami, że pierwsze urządzenia z układem na podkładzie “pojawią się przed końcem tego roku”. A więc stawiałbym najszybciej na grudzień.

Jak Qualcomm chce zawojować rynek?

Qualcomm oczywiście sam telefonów nie produkuje, więc sukces Snapdragon 4s Gen 2 zależy przede wszystkim od firm zajmujących się wprowadzaniem smartfonów na rynek. A tu najbardziej zainteresowane jest Xiaomi. Nie tylko wprowadzi ją w swoich modelach budżetowych, ale platforma pojawi się również w należących do niej markach Poco oraz Redmi. Jeśli chodzi o największe firmy na rynku, Apple – wiadomo, ma swoje rozwiązania, podobnie Samsung, który korzysta z Exynosów.

Snapdragon 4s Gen 2 jest zbudowany w procesie technologicznym 4 nm, co znacznie zwiększa efektywność energetyczną i wydajność w porównaniu do procesorów 5 nm lub 7 nm. Podobno osiąga szczytową prędkość 2 GHz dzięki połączeniu dwóch rdzeni wydajnościowych i sześciu rdzeni wydajnościowych. Qualcomm podaje, że użytkownicy mogą oczekiwać całodziennego działania baterii dzięki technologii Quick Charge 4+, która jest w stanie naładować baterię telefonu do 50% w zaledwie 15 minut.

Snapdragon 4s Gen 2 obsługuje pamięć UFS 3.1, zapewniając szybsze przetwarzanie danych i działanie aplikacji, a także szybką pamięć LPDDR4X. Najbardziej ciekawe są jednak możliwości 5G. Układ ten integruje system modem-RF Snapdragon 5G, obsługujący prędkość pobierania do 1 Gb/s za pośrednictwem komórkowej transmisji danych. Dodatkowe funkcje łączności obejmują Qualcomm Wi-Fi 5 (802.11ac) z obsługą pasm o dwóch częstotliwościach, technologię Bluetooth 5.1 zapewniającą lepszą komunikację bezprzewodową oraz dwuczęstotliwościowy GNSS (L1 + L5) i NavIC dla lepszej dokładności lokalizacji.

Sztuczna inteligencja w Snapdragon 4s Gen 2 ma umożliwiać inteligentniejsze interakcje i większe bezpieczeństwo. Oparta na niej aktywacja głosowa umożliwia wydawanie poleceń głosowych z ulepszoną redukcją szumów. Chipset zawiera także Qualcomm Trusted Execution Environment i inne usługi bezpieczeństwa chroniące dane i prywatność użytkowników. Nie brakuje również rozwiązań związanych z fotografiami.

Mamy tu otrzymać obiekty pozwalający na robienie zdjęć w rozdzielczości do 84MP, nagrywanie wideo w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę i różne zaawansowane funkcje, takie jak redukcja szumów w wielu klatkach i stabilizacja obrazu wideo. Brzmi to wszystko nieźle, ale zaczekajmy, jak nowa platforma wypadnie w praktyce.