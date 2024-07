Jak zmieni Twoje życie robot koszący? Oto zalety, których nie sposób nie docenić

Wiosna i lato to pory roku, w których bujnie rozkwita przyroda. Dotyczy to również trawników, na których pleni się trawa, kwiaty oraz chwasty. Koszenie jest wymagane regularnie, inaczej trawnik zmieni się w chaszcze i będzie mało estetycznym widokiem. Każdy, kto używał kosiarki ręcznej, wie, że praca ta jest uciążliwa. Jednak od czego technologia? Nowoczesne roboty koszące wykonają wszystko za Ciebie.

Co potrafi nowoczesny robot koszący?

Roboty koszące marki STIGA to urządzenia, które mogą zająć się trawnikami każdej wielkości. Szeroki wybór automatycznych kosiarek umożliwia dobór odpowiedniej do rozmiaru terenu. Jednak niezależnie od tego, czy wybierasz model do dużego, czy mniejszego trawnika, możesz spodziewać się po robotach STIGA wszystkiego, co najlepsze.

Oto kluczowe zalety, które sprawiają, że STIGA to najlepszy wybór.

Precyzja w każdym calu – każdy robot koszący STIGA dysponuje specjalnym trybem, dzięki któremu jest w stanie dokładnie zająć się obrzeżami. Koniec z nieestetycznymi, długimi trawami, rosnącymi przy krawędziach! Funkcja “inteligentnej regulacji koszenia” automatycznie dobiera wysokość cięcia, dopasowując ją do wielkości rosnącej trawy. Optymalne efekty gwarantowane.

Porządek po koszeniu – dzięki regularnemu używaniu autonomicznego robota koszącego STIGA trawa przycinana jest jeszcze zanim zdąży wzrosnąć. W praktyce robot tnie same końcówki, a niewielkich ścinków nie trzeba zbierać. Na skutek naturalnych procesów gnilnych zmieniają się w nawóz, a ponieważ zwracają do gleby również zawartą w sobie wilgoć, zmniejsza się zapotrzebowanie na podlewanie trawnika.

Cicha praca – wiele kosiarek ręcznych podczas działania emituje taki hałas, że możesz poczuć się jak za sterami samolotu. W przypadku kosiarek autonomicznych STIGA nie ma takiego problemu. Roboty pracują dyskretnie – możesz swobodnie wypoczywać bez uporczywych odgłosów.

Wspaniałe efekty dzięki regularności – robot koszący nie męczy się i zawsze ma ochotę na działanie. Dlatego można używać go do regularnego koszenia trawnika, nawet codziennie. Nie tylko uzyskasz wspaniały efekt wizualny starannie przystrzyżonej trawy, ale także pomagasz w zagęszczeniu trawnika.

Swoboda działania – roboty koszące STIGA nie wymagają kabli, dzięki czemu mogą swobodnie poruszać się po całym trawniku. Dzięki nawigacji GPS – z użyciem sieci LTE – możesz w każdej chwili sprawdzić aktualną pozycję urządzenia oraz precyzyjnie wyznaczyć obszar, po którym będzie się poruszać podczas pracy. Dokładność pozycji wynosi do 2 cm! To z kolei umożliwia wykonywanie różnych efektów, np. pasów północ-południe, skośnych lub wschód-zachód. Co ważne, praca robota jest bardzo zorganizowana. Choć na początku może nam się wydawać, że trochę jak kot porusza się własnymi ścieżkami, tak szybko zauważymy, że robi to w sposób z góry zaplanowany i możliwie najbardziej wydajny.

Wygodne sterowanie – wspominając o nawigacji nie sposób nie dodać od razu do tego informacji dotyczącej aplikacji Stiga.Go. Jest ona dostępna dla smartfonów z systemami Android oraz iOS. Znajdziesz w niej wszystko, co niezbędne do wyznaczenia obszaru pracy, schematu koszenia oraz ustalenia harmonogramu pracy.

Do wymienionych zalet należy również dodać wysoką jakość wykonania każdego robota koszącego STIGA. Najlepsze podzespoły oraz elementy przekładają się na bezawaryjność urządzeń, a zasilanie akumulatorowe nie wymaga pilnowania poziomu paliwa, jak ma to miejsce w tradycyjnych kosiarkach. Dlatego robot koszący STIGA to doskonałe rozwiązanie niezależnie od tego, jakiej wielkości trawnik masz do uporządkowania.

No i warto również poinformować, że wszystkie modele tej marki są przystępne cenowo. Dlatego nie męcz się z koszeniem – postaw na robota koszącego i niech wykona za Ciebie całe zadanie. A Ty zajmij się w tym czasie tym, co lubisz!