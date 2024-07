Nowy standard w rowerach nadchodzi. Firma Schwalbe jest co do tego pewna

Nowy wentyl obiecuje zrewolucjonizować pompowanie opon rowerowych

Firma Schwalbe wprowadziła na rynek pionierski system zaworów o nazwie Clik Valve, który jest zaprojektowany do uproszczenia pompowania opon rowerowych i zwiększenia efektywności przepływu powietrza. Zaprezentowała go na prestiżowej imprezie Eurobike 2024, gdzie zapewniła, że ten właśnie nowy wentyl stanowi znaczący krok naprzód w technologii rowerowej i to do tego stopnia, że ustanowi nowy standard w branży.

Czytaj też: Teraz pokochasz te jednoślady. Chiński gigant wchodzi w rynek rowerów

System Clik Valve jest wynikiem współpracy między firmą Schwalbe a pomysłodawcą, niejakim Johnem Quintaną. Ten doszukał się problemu w aktualnie wykorzystywanych zaworach w dętkach rowerowych podczas obserwowania trudności swoich dzieci, które miały z nimi problem. Dlatego postanowił stworzyć bardziej intuicyjne i przyjazne użytkownikowi rozwiązanie, które dało życie systemowi Clik Valve. Jeśli wierzyć zapewnieniom, ten eliminuje wiele frustracji związanych z tradycyjnymi systemami zaworów (Presta, Schreader, Dunlop), które przy tradycyjnej pompce wymagają od użytkownika naciskanie główki pompki do zaworu. Wedle Schwalbe zapewnienie bezpiecznego połączenia pompka-wentyl nie zawsze jest proste, a usunięcie głowicy pompki może wymagać znacznej siły, co generuje ryzyko urazu. Clik Valve rozwiązuje te problemy.

Czytaj też: Twój rower może być jeszcze bardziej ekologiczny. Nie szukajcie alternatywy, bo po prostu jej nie ma

Innowacyjny design Clik Valve zawiera unikalną głowicę pompki, która łączy się z trzonkiem zaworu już przy minimalnym wysiłku. Delikatne naciśnięcie w dół wydaje słyszalne “kliknięcie”, potwierdzając bezpieczne połączenie za pomocą mechanizmu kulkowego. Zwolnienie głowicy pompki jest równie proste, wymagając jedynie delikatnego pociągnięcia w górę, co wywołuje kolejne kliknięcie, potwierdzające usunięcie pompki z zaworu. Wtedy też zawór nie pozwoli ujść nawet części powietrza, gwarantując utrzymanie wysokiego ciśnienia w oponie.

Co najciekawsze, system Clik Valve jest wszechstronny i może być dostosowany do istniejącego sprzętu. W przypadku zaworów Presta i Dunlop, użytkownicy mogą łatwo ręcznie usunąć rdzeń zaworu i zastąpić go propozycją Schwalbe. Zawory Schraeder (samochodowe) wymagają z kolei adaptera wkręcanego, który może być pozostawiony na miejscu lub usunięty w razie potrzeby posiadania np. kompresora. Czy warto? Jak twierdzi producent, Clik Valve przyda się nawet wtedy, kiedy nie macie problemu z obsługą pompki, bo ponoć zwiększa przepływ powietrza o 50% w porównaniu do zwykłych zaworów Presta i to szczególnie w przypadku opon bezdętkowych. To oznacza, że rowerzyści mogą osiągnąć pożądane ciśnienie w oponach przy połowie wysiłku, co sprawia, że proces pompowania jest szybszy i bardziej efektywny.

Czytaj też: Państwo dopłaci do roweru elektrycznego. Przepraszam bardzo, ile?!

Schwalbe rozpocznie sprzedaż swoich Clik Valve w trzecim kwartale bieżącego roku w cenie 12,99 dolarów za zestaw adapterów i 44,99 dolarów za kompletny zestaw zawierający dwa zawory bezdętkowe Clik i głowicę pompki Clik. Pierwsze miesiące sprzedaży określą, czy ten nowy system Schwalbe może stać się nowym standardem dla zaworów opon rowerowych.