Seria Xiaomi 14T coraz bliżej premiery. Pojawiają się szczegóły ulepszeń

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery serii Xiaomi 14T

Wśród jesiennych premier spodziewamy się zobaczyć także serię Xiaomi 14T. Poprzednie generacje pojawiały się zwykle na krótko przed premierą kolejnej generacji flagowców i wszystko wskazuje na to, że tak samo stanie się i w tym roku. Przecieki wskazują na wrzesień lub październik, choć biorąc pod uwagę fakt, że Xiaomi 15 pojawią się właśnie w październiku, to średniopółkowe modele mogą zadebiutować trochę szybciej, żeby nie zakłócać wielkiego wydarzenia. Niektórzy wskazują nawet na sierpień, a obok Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro miałby zadebiutować też Xiaomi Mix Flip. Odstawiając jednak kwestie premiery na bok, warto przyjrzeć się temu, co wiemy o nadchodzących modelach, a trochę informacji trafiło już do sieci, zwłaszcza w związku z 14T Pro.

Jak już wiadomo, smartfon ten nie będzie całkowicie nowy, bo jak zwykle Xiaomi wprowadzi na globalny rynek przemianowany model z serii Redmi K. Tym razem będzie to Redmi K70 Ultra, który niedawno zaliczył swój debiut. Dzięki temu znamy jego specyfikację, ale Xiaomi 14T Pro nie będzie jego całkowitą kopią, ponieważ producent szykuje dla nas kilka istotnych zmian, zwłaszcza w obrębie aparatów. Ta wiadomość raczej nikogo nie dziwi, wcześniejsze generacje także skupiały się na możliwościach fotograficznych, czego raczej nie można powiedzieć o serii Redmi K.

Xiaomi 13T

Specyfikacja aparatów pochodzi z kodu HyperOS i według znalezionych tam informacji, w obu modelach dostaniemy potrójne aparaty. Xiaomi 14T Pro dostanie ten sam sensor aparatu, co Xiaomi 14, czyli Omnivision OV50H. Obok znajdzie się 50-megapikselowy teleobiektyw Samsung SK5JN1 i 13-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (Omnivision OV13B). Aparaty zostały opracowane wspólne z marką Leica, więc można liczyć na naprawdę duże możliwości.

Jeśli chodzi o model podstawowy, tutaj różnica sprowadzać się będzie do wykorzystania innego sensora w głównym aparacie. Zamiast Omnivision OV50H, Xiaomi postawi na IMX906 od Sony. Zarówno teleobiektyw, jak i moduł ultraszerokokątny mają pozostać bez zmian, co jest dobrą wiadomością. Z przodu znajdzie się z kolei sensor Samsung S5KKD1 – ten sam w obu modelach.

Z pozostałych informacji wspomina się, że Xiaomi 14T Pro będzie wyposażony w procesor Dimensity 9300+, czyli ten sam, który napędza Redmi K70 Ultra. Spodziewamy się też, że Xiaomi pozostanie przy 6,67-calowym ekranie OLED z rozdzielczością 1220 x 2712 pikseli i przy akumulatorze 5500 mAh z ładowaniem 120 W, co to jedna z większych zalet tego modelu. Xiaomi 14T będzie z kolei napędzany przez układ Dimensity 8300, jednak o jego pozostałej specyfikacji na razie wiadomo bardzo niewiele.