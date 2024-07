Snapdragon 8 Gen 4 zaskoczy cię ceną – niestety nie na plus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 – nowe rdzenie i 3 nm.

Wykonawcą najnowszych SoC będzie zapewne TSMC, a do jego użycia zastosowany ma być najnowszy proces N3E 3nm. Sam chip zaprezentowany zostanie w październiku, w czasie tzw. Snapdragon Summit i wtedy poznamy dokładnie jego specyfikację. Z tego co wiadomo w tej chwili, to znane ze Snapdragona 8 Gen 3 rdzenie zastąpione zostaną nowymi, własnego projektu rdzeniami Oryon. Co więcej, wcześniejsze niepotwierdzone informacje wskazywały, że Snapdragon 8 Gen 4 celuje w częstotliwość pracy 4,36 GHz, by zbliżyć się wydajnością do układów Apple Silicon A18/M4

I to właśnie te zmiany w konstrukcji rdzeni i taktowaniu mają odpowiadać za wzrost kosztów produkcji i co za tym idzie, także wzrost cen układów. Snapdragon 8 Gen 3 wyceniany jest na poziomie 190-200 dolarów. Zgodnie z informacjami, jakie przekazał Yogesh Brar (via Gizmochina), w przypadku Snapdragona 8 Gen 4 trzeba się przygotować na ceny rzędu 220-240 dolarów.

Droższy SoC zapewne oznacza droższe smartfony

Wzrost ceny SoC rzędu 25-30% oznacza, że producenci zapewne przerzucą wyższe koszty na nas. Choć flagowe smartfony i tak stały się bardzo drogie, to przecież każdy pretekst się przyda, żeby jeszcze trochę pieniędzy od fanów wyciągnąć.

Zarówno wydajność, jak i cenę zweryfikuje rynek. Rywalizacja z kolejną odsłoną chipów Apple Silicon z pewnością nie będzie łatwa.