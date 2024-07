Taka śruba napędowa pomoże tankowcom zaoszczędzić kilkuset ton paliwa rocznie

Aby zrewolucjonizować transport morski, naukowcy z chińskiego Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering (NIMTE) opracowali bioniczną śrubę napędową, która jest inspirowana skórą delfina. Rozwiązanie to daje nadzieję na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i emisji w dużych statkach towarowych.

Śruba napędowa inspirowana skórą delfinów

Przez ponad wiek naukowcy i inżynierowie traktowali delfiny jako inspirację do budowy szybkich, zwrotnych jednostek pływających. W końcu zwierzę, które tak dobrze porusza się w wodzie i natychmiastowo może wyskoczyć w powietrze, jakby nie obchodziło go, w jakim medium się znajduje, jest warte do naśladowania.

Najciekawsze jest jednak to, że delfiny wcale nie powinny tak się poruszać, a zagadka ta przez długi czas była znana jako paradoks Graya. Obserwując foki i delfiny pływające razem w fosforyzującym nocnym morzu, naukowcy zauważyli, że oświetlone drobinki planktonu poruszają się wokół zwierząt w turbulentnym chaosie, podczas gdy one ślizgają się po delfinach w liniach prostych. Odpowiada za to jest niezwykła skóra delfina.

Ma ona elastyczną mikrostrukturę, która w połączeniu z wydzielinami śluzu jest w stanie zmieniać się, gdy delfin pływa z różnymi prędkościami. Przy dużych prędkościach skóra generuje cienką warstwę turbulencji, która ma minimalne tarcie, co pozwala wodzie wokół delfina po prostu ślizgać się, co określamy jako przepływ laminarny.

Materiał inspirowany skórą delfinów może oznaczać ogromne oszczędności w transporcie morskim /Fot. Unsplash

Obecnie przepływ laminarny jest stosowany zarówno w pojazdach wodnych, jak i samolotach, jako środek zmniejszający opór i zwiększający prędkość. Teraz inżynierowie z NIMTE postanowili wykorzystać to zjawisko w śrubach okrętowych. Pokrywając je tzw. bioniczną skórą delfina, która jest wykonany z dynamicznych materiałów międzyfazowych przypominających ciecz i elastycznej mikrostruktury o wymiarach od 0,1 do 0,2 mm, możliwe jest zmniejszenie siły ścinającej wody i poprawy wydajności śruby napędowej.