Widziałeś kiedy torbę XXXXL? Pewnie nie, ale teraz masz okazję

Fresh ‘n Rebel to marka znana z tworzenia mobilne akcesoriów, których zadaniem jest dawanie komfortu użytkownikom oraz pomoc w podkreślaniu ich indywidualności. Oferuje słuchawki nauszne, wokółuszne i douszne, słuchawki typu True Wireless, wodoodporne głośniki Bluetooth, powerbanki, a także pasujące do nich wszystkich ładowarki oraz kable. Ale torba XXXXL pokazuje, że ma jeszcze sporo do powiedzenia na innych polach.

Tote Bag – torba XXXXL na gadżety i nie tylko

Torba XXXXL nazywa się Tote Bag i w pełnej formie ma długość ok. 70 cm i 48 cm szerokości. Została wykonana z mocnego, płóciennego materiału, dzięki czemu doskonale nadaje się zarówno na zakupy, jak również letnie wojaże. Trzeba przyznać, że jest olbrzymia, jednak wcale taka nie musi być! Za pomocą trzech przycisków można łatwo przekształcić ją w mniejszy model – jak na zdjęciu poniżej.

Tote Bag dysponuje sześcioma wewnętrznymi kieszeniami. Zostały zaprojektowane z myślą o gadżetach elektronicznych, jak słuchawki, powerbank czy telefon. To znacznie podnosi jej funkcjonalność i umożliwia wygodę w każdej sytuacji. Interesuje Cię taka torba XXXXL?

Do 31 lipca torbę można otrzymać za darmo przy zamówieniach na co najmniej 50 euro na produkty Fresh ‘n Rebel zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online u sprzedawców detalicznych. W tym celu niezbędne jest wypełnienie specjalnego formularza na stronie freshnrebel.com/summertotebag. Torba jest warta ok. 130 zł.