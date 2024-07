USA podjęły decyzję. Czas na rewolucję potęgi amerykańskiego lotnictwa

Ulepszone F-35 dla lotnictwa USA. Ulepszenie TR-3 ma już być stabilne

Pentagon ogłosił zamiar wznowienia przyjmowania nowych myśliwców F-35 od Lockheed Martin jeszcze w tym miesiącu. Ma to miejsce po zeszłorocznym oficjalnym wstrzymaniu dostaw z powodu problemów ze stabilnością pakietu oprogramowania Technology Refresh-3 (TR-3). Początkowe dostawy samolotów będą obejmować modele F-35A dla Sił Powietrznych, a wersje dla Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej będą dostarczane później, bo po przejściu testów przydatności do lotu z tymczasowym ulepszeniem.

Nie bez powodu te myśliwce nazywa się mianem “latających komputerów”, bo podczas lotu wykorzystują one centralny system komputerowy do sterowania każdym aspektem samolotu, od radaru i systemu rozproszonej apertury (DAS) po silniki. Jednakże, wraz z postępem technologicznym, konieczne stają się stosowne aktualizacje sprzętowe, które umożliwiają utrzymanie konkurencyjności odrzutowca na wysokim poziomie. Aktualizacja TR-3 odpowiada właśnie na tę potrzebę, znacznie zwiększając moc obliczeniową i pamięć, więc można powiedzieć, że TR-3 to takie “odpicowanie komputera pokładowego F-35”.

Na początku 2023 roku myśliwiec F-35 Lightning II zaliczył pierwszy lot w nowej konfiguracji Technology Refresh 3 (TR-3). W ramach tego ulepszenia doczekał się przede wszystkim wydajniejszego procesora i pamięci, ale poza zwiększonym potencjałem obliczeniowym, doczekał się też bardziej zaawansowanych systemów awionicznych. Był to kluczowy krok w kierunku znaczącej modernizacji F-35 do standardu Block 4, która poza zapewnieniem kompatybilności z nowym uzbrojeniem obejmie również nowy aktywny radar AESA (AN/APG-85), aktualizację DAS (elektrooptycznej apertury rozproszonej) i elektro-optycznego systemu celowania (EOTS).

Dzięki wydajniejszemu komputerowi pokładowemu przetwarzanie liczniejszych danych pozyskiwanych z nowego radaru i DAS będzie szybsze. Gdyby tego było mało, sam system celowania będzie działać jeszcze lepiej, ale to tylko wierzchołek góry lodowej w kwestii tego, co zapewni myśliwcom F-35 nowy komputer pokładowy. Ten odznacza się 37-krotnie większą mocą obliczeniową, ale też 4,5 razy większą pojemnością pamięci operacyjnej oraz 20-krotnie pojemniejszą pamięcią masową. To w połączeniu umożliwiło zastosowanie panoramicznego wyświetlacza kokpitu, który znacznie ulepsza interfejs pilota z samolotem. Co to wszystko zapewnia pilotom? Przede wszystkim podwaliny pod kolejną sprzętową rewolucję F-35 – Block 4.

Tak znacznie potężniejszy komputer pokładowy jest wymagany, aby móc ulepszyć myśliwce F-35 do pakietu Block 4, czyli kolejnego zestawu kilkudziesięciu ulepszeń w oprogramowaniu i nie tylko. Te planowane zmiany będą dotykać zarówno misji powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, poprawiając systemy nadzoru, możliwości radarowe i pozwalając na szerszą gamę uzbrojenia. Ulepszenie Block 4 umożliwi F-35 przenoszenie szeregu nowych broni, wśród których wyróżnia się pocisk manewrujący JASSM-ER o zasięgu 925 km i bomba termojądrowa B61-12, która nie będzie wpływać negatywnie na cechy stealth tego odrzutowca.