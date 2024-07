W Plusie kupisz teraz mobilny router 5G

W plusie kupimy teraz mobilny router 5G

W dzisiejszych czasach dostęp do internetu jest wręcz nieodzowny i nawet podczas podróży chcemy cieszyć się nieskrępowanym dostępem do sieci. Jeśli zabierasz ze sobą nie tylko smartfona i męczy cię ciągłe udostępnianie internetu z telefonu, Plus przygotował świetną propozycję – mobilny router ZTE U50 5G, który zasilił właśnie szerokie portfolio urządzeń obsługujących 5G, dostępnych w ofercie operatora. Urządzenie jest zgrabne i kompaktowe, idealnie więc sprawdzi się podczas wycieczek, ale skorzystamy z niego również w pracy czy podczas zdalnej nauki. To już od nas zależy, do czego go wykorzystamy.

Choć ma niewielkie rozmiary, ZTE U50 5G wyposażono naprawdę dobrze. Na pokładzie znalazł się nowoczesny i niezawodny modem 5G Qualcomm Snapdragon X55. Technologia 5G oraz Wi-Fi 6 AX1800 zapewniają użytkownikom stabilne i szybkie łącze na wszystkich podłączonych urządzeniach, a może ich być nawet 32! Na imprezie, na wycieczce czy w biurze, możemy zapewnić dostęp do sieci nie tylko sobie, ale też innym osobom. Producent umieścił w nim również pojemną baterię 4500 mAh, umożliwiającą długi i wydajny czas pracy, bez ciągłego martwienia się o ładowanie. Jest tu również złącze TS-9, więc bez problemu podłączymy antenę zewnętrzną, gdy konieczne będzie wzmocnienie łączności ze stacjami bazowymi 5G.

Plus daje nam możliwość zakupienia mobilnego routera ZTE U50 5G na raty w abonamencie lub bez niego, jeśli nie chcemy wiązać się dodatkową umową. W przypadku wybrania opcji abonamentowej, koszt to 79 zł/miesięcznie. Za tę kwotę mamy do wykorzystania jest pakiet 500 GB/mies., cena urządzenia to 49 zł na start oraz 24 raty po 20 zł. Łączna opłata za router wynosi natomiast 529 zł.