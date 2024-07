Windows 11 – nowy build zdradza szereg nadchodzących zmian

Edycje w kanale Canary mają elementy, które nie zawsze trafiają później do wydania stabilnego. W tym jednak przypadku wydaje się, że wszystkie zaprezentowane zmiany, nowości i poprawki są bardzo praktyczne, a więc prawdopodobne jest, że już za jakiś czas trafią do systemu Windows 11 jako jego oficjalne elementy.

Windows 11 build 26252 – duże odświeżenie znanych funkcji

Jedną z ciekawszych nowości, od której zacznę, jest dodanie do opcji zasilania nowych ustawień zasilania zarówno dla używania akumulatora, jak również w przypadku urządzenia podpiętego do sieci. Nowe menu rozwijane pozwala przypisać scenariusz związany z zarządzeniem mocą do danego zastosowania, a celem jest oczywiście optymalizacja wykorzystywania energii. Jak nietrudno się domyślić, w przypadku zasilania bateryjnego ma zapewnić to jak najdłuższe użytkowanie na jednym ładowaniu.

Jeśli korzysta się z rekomendowanych ustawień dotyczących energii w systemie Windows 11, można korzystać z drugiej nowej opcji. Nazywa się “Wyłącz HDR, aby oszczędzać energię”. Oczywiście opcja pojawi się tylko wtedy, gdy wyświetlacz urządzenia obsługuje HDR.

fot.: WindowsLatest

Kolejna nowa funkcja pozwala łatwo przypinać aplikacje z menu Start do paska zadań lub pulpitu. Jak na razie – z wersją 23H2 włącznie – nie jest to możliwe. Gdy próbuje się przeciągnąć przypiętą aplikację z menu Start do którejś z tych lokalizacji, wyświetli się ikona bloku. Ale w Windows 11 Build 26252 jest to możliwe.

Następna rzecz to rozbudowanie ekranu blokady. Pojawia się na nim nie tylko pogoda, ale również inne karty, z których korzysta się na co dzień, a więc “wiadomości”, “Sport” czy “Finanse”. Możliwość ich wyboru pozwala na optymalne dostosowanie do użytkownika. Maksymalnie można umieścić na ekranie blokady do trzech art.

Ponadto Build 26252 poprawia kilka elementów systemu, jak obsługa głosem, Windows Update czy eksplorator plików. Ogólnie mówiąc – wszystko zmierza w dobrym kierunku.