W końcu – obsługa Windows 11 dzięki jednej zmianie będzie znacznie wygodniejsza

Uczestnicy programu Windows Insider mogą korzystać z wydania systemu w wersji beta, oznaczonego jako 22635.3930. Zmiany menu Start są wprowadzone są póki co jedynie częściowo, jednak dają nam dobry podgląd tego, w jaki sposób będzie prezentować się pełna edycja. Chodzi ogólnie o grupowanie aplikacji dotyczących konkretnych kategorii.

Jak Microsoft planuje zmiany w menu Start Windows 11?

Testy insiderów pokazują, że tradycyjny widok “Wszystkie aplikacje” w menu Start na Windows 11 będzie można zmienić na kafelki. Każdy z nich będzie mieć inny kolor oraz ikonę – oba te aspekty wybiera sam użytkownik. Na kafelku znajdzie się do czterech aplikacji, dzięki czemu każdy będzie mieć pod ręką wszystko, czego potrzebuje. Choć zazwyczaj ikonki podręcznych aplikacji i tak umieszczamy na pulpicie, to nie sposób nie docenić zmiany na plus.

Nie jest to jedyna zmiana w menu Start. Niedawny build dodał także do edycji testowych Menadżera Kont. Ta funkcja umożliwia sprawdzenie niektórych szczegółów konta Microsoft bez otwierania strony aplikacji Ustawienia. A wcześniej pojawił się osobny pasek dla podpiętych do systemu telefonów, co ułatwia szybką obsługę urządzenia.

Ponadto jeśli kliknie się prawym przyciskiem myszki na aplikację znajdującą w menu Start, można zauważyć, że menu kontekstowe zyskało kilka nowych opcji, w tym powiązanych ze zrzutami ekranu – można ustawić regularne ich wykonywanie w wybranym interwale czasowym. Oczywiście dotyczy to korzystania z aplikacji.

Wszystko wskazuje na to, że nowości te wejdą w życie (czyli trafią do edycji stabilnych) jeszcze w tym roku. Jako że prezentują się bardzo praktyczne, to dobra informacja dla każdego użytkownika Windows 11.