Opcjonalna aktualizacja systemu Windows 11 zawiera wiele przydatnych ulepszeń

Aktualizacja systemu Windows 11 o numerze KB5041587 aktualizuje wersję do kompilacji 22631.4112 i jest dostępna dla systemów Windows 11 Enterprise i Education w wersji 22H2 oraz Windows 11 w wersji 23H2. Oto wszystko, co należy o niej wiedzieć.

Windows 11 usprawniony. A o co konkretnie?

Microsoft przyzwyczaił nas do tego, że aktualizacje lubią powodować problemy, jednak jak na razie nie ma żadnych raportów, aby KB5041587 cokolwiek psuła. Wręcz przeciwnie – po niej Windows 11 działa przyjemniej. Co się zmienia? Funkcja Windows Share pozwala na wysyłanie plików bezpośrednio do telefonu z systemem Android. W przeciwieństwie do funkcji Nearby Sharing urządzenie z systemem Android nie musi znajdować się w pobliżu – wystarczy, że zostało sparowane z nim za pomocą Łącza z telefonem.

Po wybraniu pliku do przesłania możesz wybrać opcję Mój telefon w oknie Udostępniania systemu Windows, aby wysłać plik bezpośrednio do już sparowanego urządzenia z systemem Android. Jest to proste i pomysłowe rozwiązanie do szybkiego wysyłania zdjęć lub dokumentów na telefon.

Ulepszeń doczekał się również Narrator (skrót: klawisz Windows + Ctrl + Enter) – będzie odczytywał na głos zawartość dokumentów i stron internetowych, które przeglądasz. Optymalnie działa to podczas korzystania z przeglądarki Edge, ale jest również funkcjonalne przy innych.

Poprawki objęły także ulepszenia dyktowania – ma teraz działać znacznie szybciej, funkcja oferuje także więcej poleceń do zaznaczania, usuwania i przesuwania tekstu. Naprawiono kilka błędów Eksploratora plików, w tym skrót klawiaturowy Ctrl + F, który czasami nie uruchamiał wyszukiwania, skrót klawiaturowy Shift + Tab, który czasami powodował utratę fokusu klawiatury, a także kilka problemów występujących podczas korzystania z czytnika ekranu.

Jeśli chodzi o wydajność Windows 11 a AMD, tutaj nie podano listy zmian, ale zapewniono, że wydajność nowszych procesorów AMD została poprawiona. Użytkownicy procesorów Ryzen 5000, 7000 i 9000 mogą spodziewać się nawet o 13% lepszej wydajności. Jeśli masz te układy, zainstaluj KB5041587 już dzisiaj!