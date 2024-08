Android 15 tuż-tuż? Wiele na to wskazuje. Kiedy premiera?

Niedawno miała miejsce premiera serii Pixel 9. Liczyliśmy przy tym na oficjalną zapowiedź daty premiery Androida 15. Tak się jednak nie stało, zaś pewnym pocieszeniem jest harmonogram wydania, opublikowany na stronie producenta. Jest on taki sam, jak dla dwóch poprzednich inkarnacji, czyli Android 13 i 14. A ponadto pojawiła się już jego wersja Beta 4. Stąd tylko krok do poglądowej, a w końcu – stabilnej.

Android 15 – jak uzyskać dostęp już teraz?

Google już od początku roku udostępniało wczesne wersje swojego systemu operacyjnego Android 15, a obecna Beta 4 to “prawie gotowe kompilacje do testów końcowych”. Jest kompatybilna z kilkoma urządzeniami Pixel i można ją pobrać ręcznie na Pixel 6, 7, Pixel 8, Pixel Tablet i Pixel Fold. Po wydaniu wersji stabilnej będzie można ją również zainstalować na Pixelu 9. A o tej wersji Google pisze tak: “etap o nazwie stabilność platformy, pomoże Ci zaplanować ostateczne testy i wersje. Ten etap oznacza, że w Androidzie 15 są używane ostateczne wewnętrzne i zewnętrzne interfejsy API, ostateczne zachowania w aplikacjach oraz ostateczne listy interfejsów API niezwiązanych z pakietem SDK.”

Dostęp do programu beta można również uzyskać w innych modelach OEM, w tym Nothing, OPPO, Xiaomi i HONOR. Jeśli nie masz kompatybilnego urządzenia, ale chcesz wypróbować funkcje z wydania beta, możesz skorzystać z emulatora Androida w Android Studio, który naśladuje funkcjonalność urządzenia z Androidem. Dostęp do programu beta można uzyskać za pomocą 64-bitowych obrazów systemu od Google’a.

Wersja Beta 4 została wydana w lipcu i była drugim krokiem w kierunku zapewnienia stabilności systemu operacyjnego. Podstawowa funkcjonalność jest już gotowa, zaś twórcy aplikacji wprowadzają ostatnie poprawki, aby zapewnić kompatybilność podczas aktualizacji systemu przez użytkowników. Wersja stabilna może pokazać się jeszcze w sierpniu, a stopień zaawansowania prac daje nam nadzieję, że zobaczymy gotowy system Android 15 na jesieni bieżącego roku.