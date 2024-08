Home Tech Android Auto z kolejną nowością. Google znów za bardzo inspirował się konkurencją

Android Auto z kolejną nowością. Google znów za bardzo inspirował się konkurencją

Nowy interfejs użytkownika zawitał do Android Auto, a użytkownicy będą mogli zobaczyć go po zainicjowaniu interakcji głosowych z Asystentem. Jeśli jednak ktoś miał już do czynienia z Siri na Apple Car Play, od razu rozpozna, że pomysł Google’a to po raz kolejny inspiracja konkurencją.