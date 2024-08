Apple pracuje nad mecharęką stołową. Ogólnie przypomina to iPada z mechanicznym ramieniem

Projekt o kryptonimie “J595” został zatwierdzony przez zespół wykonawczy Apple w 2022 roku, ale jego rozwój zaczął nabierać tempa dopiero w ostatnich miesiącach. Apple ma nadzieję zadebiutować z urządzeniem już w 2026 lub 2027 roku i chce, aby jego cena wynosiła równe 1000 dolarów, czyli niecałe 4 tys. zł.

Co potrafi mechaniczna ręka Apple?

Apple J595 to cienkie, mechaniczne ramię, które przesuwa ekran przypominający iPada, a siłowniki przechylają wyświetlacz w górę i w dół oraz obracają go o 360 stopni. Ma być nie tylko centrum dowodzenia smart home, ale również urządzeniem do wideokonferencji i zdalnie sterowanym narzędziem bezpieczeństwa w domu. Zamiarem producenta jest, aby urządzenie było sterowane głównie głosowo (oczywiście Siri) i za pomocą nadchodzących funkcji Apple Intelligence. Może reagować na polecenia takie, jak np. “patrz na mnie”, przesuwając ekran tak, aby skupić się na osobie mówiącej, co byłoby przydatne podczas rozmów wideo. Może także rozumieć różne głosy i skupiać się na tym, kto mówi.

Apple nie boi się zawyżać cen swoich produktów, czego przykładem Vision Pro za 3499 dolarów. Firma bez wątpienia ma nadzieję, że jej eksperyment ze stołem/robotem/iPadem okaże się bardziej popularny, zwłaszcza gdy będzie kosztować tysiąc dolarów. Zarówno dyrektor generalny Tim Cook, jak i szef inżynierów Apple, John Ternus, wspierają ten projekt, którym zarządza wiceprezes ds. technologii Apple, Kevin Lynch.

A tak właściwie po co to wszystko? Cóż – Apple stawia na robotykę, chcąc zwiększyć swoje przychody i znaleźć więcej obszarów do wdrożenia Apple Intelligence. Jednak czy ktoś będzie zainteresowany posiadaniem opisywanego tu J595 w domowym zaciszu? Jeśli projekt trafi do sprzedaży, czas to pokaże.