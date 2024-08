Home Tech Apple chce Cię zaskoczyć. Szykuje najmniejszy komputer w swojej historii

Apple chce Cię zaskoczyć. Szykuje najmniejszy komputer w swojej historii

Apple po raz pierwszy wprowadziło na rynek komputer Mac mini w 2005 roku. Od tego czasu był dość niszowym produktem, któremu daleko do popularności telefonów czy laptopów marki. Ale dzisiaj trafiła do nas informacja, że firma z Cupertino zamierza wypuścić na rynek nowy model Maca mini jeszcze w 2024 roku. Będzie różnić się od obecnych, co może zmienić podejście do niego użytkowników.