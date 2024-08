Chiny poskromiły potęgę destrukcyjnego światła

Broń laserowa na pokładzie okrętu typu 071. Chiny rozwijają swój potencjał w najlepsze

Czego brakuje okrętom typu 071 o wyporności 25000 ton? Zważywszy na to, że po wprowadzeniu okrętu desantowego typu 075, straciły one miano największych okrętów desantowych w chińskiej marynarce, to jedyną opcją dla nich jest wyróżnienie się systemami uzbrojenia, bo potencjału przewozowego nie da się już w nich poprawić. Te okręty są wyposażone w pokład lotniczy, hangar na cztery ciężkie śmigłowce transportowe Z-8 oraz zdolność do przewożenia poduszkowców desantowych, pojazdów opancerzonych i do nawet 800 żołnierzy, a wygląda na to, że mogą też doczekać się nowej formy uzbrojenia. Ba, jeden z nich już doczekał się modernizacji w tym zakresie.

Z najnowszych informacji wynika, że Chiny wyposażyły jeden ze swoich okrętów desantowych typu 071 w laserową broń, co jednoznacznie sygnalizuje zamiar państwa, aby nie tylko dorównać, ale też potencjalnie wyprzedzić, starania m.in. Stanów Zjednoczonych w integracji takich zaawansowanych systemów na pokładzie swoich okrętów. Nie dowiedzieliśmy się o tym prosto od chińskich urzędników, a ze zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych, które sugeruje obecność właśnie lasera na wspomnianym okręcie. Ma to o tyle dużo sensu, że okręt ten niedawno przeszedł modernizację, więc podczas niej mógł rzeczywiście doczekać się lasera, który z kolei został zamontowany bezpośrednio za działem uniwersalnym kalibru 76 mm na dziobie okrętu i jest ukryty pod dużą, kopułowatą osłoną, gdy nie jest używany.

Instalacja broni laserowej na okręcie typu 071 podkreśla zaangażowanie Chin w rozwój swoich zdolności morskich, a to szczególnie w dziedzinie broni energetycznej. Broń ta, która wykorzystuje skoncentrowane wiązki energii do neutralizacji lub niszczenia celów, reprezentuje znaczący zwrot w nowoczesnej wojnie, oferując potencjalne korzyści, takie jak zdolność do rażenia wielu celów z prędkością światła, zmniejszone obciążenie logistyczne w porównaniu z tradycyjną amunicją oraz niższe koszty operacyjne w dłuższej perspektywie. W przypadku Chin jest to też przejaw dążenia do dogonienia Amerykanów, którzy mają już specjalny demonstrator LSWD o mocy 150 kilowatów na pokładzie desantowego okrętu USS Portland, 60-kW laser HELIOS powiązany z systemem walki Aegis na niszczycielu USS Preble typu Arleigh Burke czy ODIN, który znalazł się na pokładzie innych okrętów typu Arleigh Burke.

Dlatego też wejście Chin w dziedzinę broni laserowej to jednoznaczny przejaw dążenia do wyprzedzenia Amerykanów, których lasery służą głównie do niszczenia mniejszych celów (dronów, pocisków) i uszkadzania czujników na tych większych (samolotach, małych łodziach). Chociaż dokładne możliwości chińskiej broni laserowej pozostają niejasne, można przypuszczać, że mogą one obejmować dokładnie te same funkcje oślepiania i bezpośredniego niszczenia, jak to ma miejsce w przypadku amerykańskich odpowiedników.