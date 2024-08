Nowe chłodzenie pomoże rozwiązać problem przegrzewających się smartfonów?

xMEMS XMC-2400 µCooling chip – aktywne chłodzenie o grubości zaledwie 1 mm

W klasycznych układach aktywnego chłodzenia rolę czynnika wymuszającego przepływ powietrza przez chłodnicę pełnią wentylatory, klasyczne albo odśrodkowe. Obu typów nie da się zmniejszać w nieskończoność, gdyż przestają wtedy spełniać swoje podstawowe zadanie. A jeśli dałoby się pozbyć z aktywnego układu właśnie wentylatora?

Firma xMEMS, jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w miniaturowych układach elektromechanicznych (micro-electromechanical systems, czyli MEMS). Zaprezentowane przez nią rozwiązanie jest efektem ubocznym prac nad półprzewodnikowymi przetwornikami elektroakustycznym. Istotą działania takiego przetwornika jest stworzenie odpowiedniego ciśnienia akustycznego, a zatem przepływu powietrza, by nasze ucho rozpoznało to jako dźwięk.

Pierwsze generacje przetworników MEMS nie dawały sobie rady z odtwarzaniem niskich częstotliwości – nie były w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu powietrza i ciśnienia. Udoskonalone przetworniki mają już odpowiednią wydajność i ta sama technologia wykorzystana została w układzie chłodzenia XMC-2400.

XMC-2400 µCooling chip wykorzystuje modulację ultradźwiękową, by wytworzyć impulsy ciśnienia wymuszające przepływ powietrza. Przy grubości zaledwie 1 mm, waży poniżej 150 mg i ma wydajność do 39 cm3 na sekundę przy ciśnieniu wstecznym 1 kPa. A ponieważ jest elementem półprzewodnikowym, chłodzenie nie ma żadnych ruchomych elementów, które mogłyby ulec awarii. Cienka konstrukcja pozwala montować go wprost na grzejących się elementach takich jak układy SoC, a potwierdzona certyfikatem IP58 odporność na warunki daje dużą elastyczność.

xMEMS nie jest pierwszą firmą proponującą półprzewodnikowe chłodzenie MEMS, jednak konkurencyjne rozwiązania, choć wydajniejsze, były także znacznie większe i grubsze, a to eliminowało je z zastosowań w najbardziej mobilnym sprzęcie. XMC-2400 µCooling jest pod tym względem bardziej perspektywiczny. Układ ma być dostępny komercyjnie do końca roku, w cenie poniżej 10 dolarów za sztukę, w wersjach z górnym i bocznym odprowadzeniem powietrza.

Nowe układy chłodzenia takie jak XMC-2400 µCooling z pewnością znajdą zastosowanie w smartfonach, tabletach, a także w chłodzonych pasywnie notebookach, czyniąc je wydajniejszymi i niezawodnymi.

