Dlaczego warto importować samochody z USA?

Europejscy klienci, którzy chcą mieć ciekawy samochód w przystępnej cenie, często zwracają się w kierunku amerykańskiego rynku aut używanych. Powstało wiele firm, których specjalizacją jest właśnie import samochodów z USA. Zapewniają fachowe doradztwo i pełne bezpieczeństwo transakcji. Dzięki temu sprowadzenie samochodu zza oceanu jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Dlaczego auta z USA są tańsze?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, które patrzą na samochody sprowadzane z USA i Kanady, które niejednokrotnie mają lepszą specyfikację niż ich europejskie odpowiedniki w podobnej cenie. Nawet jeśli doliczy się takie koszty, jak transport, odprawa celna, podatek VAT, akcyza, dostosowanie samochodu do spełniania warunków technicznych wymaganych przez polskie prawo, import samochodów z Ameryki Północnej jest opłacalny.

Niskie ceny wynikają z kilku czynników. Najczęściej sprowadzane są uszkodzone samochody, które można znaleźć na aukcjach. Firmy ubezpieczeniowe chcą szybko odzyskać pieniądze, dlatego licytacje zaczynają się od niskiego pułapu cenowego.

Druga kwestia to nasycenie rynku. Stany Zjednoczone są ogromnym krajem, z dużą liczbą ludności i na dodatek cała infrastruktura jest skupiona właśnie wokół kierowców samochodów. Dlatego po tamtejszych drogach jeździ wiele aut i na dodatek są często wymieniane ze względu na poziom zamożności mieszkańców tego kraju. Można zatem kupić auto z młodego rocznika, z niskim przebiegiem i dobrze wyposażone, ale w niskiej cenie.

Pomocne są również przepisy podatkowe w niektórych stanach, które umożliwiają zakup auta w salonie w cenie niższej niż w Europie. Dlatego łatwiej znaleźć tam wymarzone auto w niższej cenie. Dzięki temu młody Ford Mustang albo Dodge Challenger będzie kosztował mniej, nawet jeśli nie jest uszkodzony.

Dlaczego warto sprowadzić samochód z USA?

W przypadku nowych modeli auta z USA są tańsze w zakupie, a przy tym mają lepsze wyposażenie niż ich odpowiedniki na rynku europejskim. Amerykanie często wybierają mocne wersje silnikowe lub specjalne wersje wyposażenia. Jeżeli do tego dodamy dużą liczbę aut, które są w sprzedaży na tamtejszym rynku wtórnym, to otrzymujemy konkurencyjne ceny. W przypadku aukcji organizowanych przez firmy ubezpieczeniowe można również liczyć na niski przebieg.

Auta z USA mogą również stanowić doskonałą inwestycję. To właśnie ten kraj jest kolebką muscle cars i tam najłatwiej o zakup wymarzonego klasyka, który na polskim rynku będzie tylko zyskiwał na wartości.

Sprowadzenie auta z USA. Gdzie szukać samochodu?

Zakup samochodu w USA najczęściej odbywa się poprzez aukcje i taka forma jest na porządku dziennym. Można samodzielnie wziąć udział w licytacji i sprowadzić wybrany pojazd do Polski lub powierzyć to zadanie sprawdzonej firmie.

Druga forma zakupu to po prostu wyszukiwanie samochodów w serwisach z ogłoszeniami. Często można w ten sposób znaleźć rzadkie modele i klasyki. W razie wątpliwości proces zakupu pojazdu można powierzyć profesjonalnemu pośrednikowi, który zadba o bezpieczeństwo transakcji.

Jak sprowadzić auto z USA?

Wybierając pomoc firmy pośredniczącej w sprowadzeniu samochodu, możesz być spokojny o import auta. Firmy takie jak Bryki z Ameryki wiedzą, gdzie można kupić pewny samochód i jak sprawić, żeby jego zakup był w pełni bezpieczny i przeprowadzą klienta przez proces sprowadzenia auta z USA do Polski.

Po wygranej licytacji specjaliści pomagają zorganizować transport pod wskazany adres i wszelkie formalności. Wystarczy określić wymagania, ustalić maksymalną kwotę i uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Warto obserwować proces licytacji na żywo, ponieważ można skorygować maksymalną cenę lub wybrać inne auto.

Transport trwa zazwyczaj 6-8 tygodni. Auto zakupione na aukcji lub od osoby fizycznej jest transportowane do portu, następnie ładowane do kontenera, który trafia na statek płynący do Europy. Na każdym etapie firma informuje o tym, co dzieje się z pojazdem. Dla pewności możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które obowiązuje od momentu załadowania samochodu do kontenera do chwili rozładunku w porcie.

Sprowadzanie aut z USA i Kanady może przebiec szybko i sprawnie. Myśląc o imporcie aut z USA, pomyśl też o sprawdzonym partnerze. Jeżeli to twoje pierwsze auto i masz wątpliwości, odpowiemy na każde pytanie i przede wszystkim krok po kroku objaśnimy oraz przeprowadzimy za Ciebie procedurę zakupu.