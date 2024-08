Elektryki nie są już narażone na kluczowy problem. Wystarczyła jedna zmiana

To za sprawą dokonań inżynierów z AkzoNobel, którzy stworzyli tzw. Resicoat. Jest to warstwa ochronna nakładana na wybrany materiał w formie natrysku. Jej zadaniem jest zwiększenie ochrony akumulatora poprzez tworzenie jednolitej powłoki. Takie podejście nie tylko jest skuteczne, ale może być również realizowane w bardzo szybkim tempie, co przekłada się na wydajność całego procesu.

Kluczową rolę odgrywa tutaj malowanie proszkowe, w którym naelektryzowane cząstki farby proszkowej są umieszczane na powierzchni o właściwościach przewodzących. Warstwę Resicoat można nakładać na różne elementy, takie jak obudowa akumulatora, płyty chłodzące czy boczne. Co jeszcze kryje się za rozwiązaniem opracowanym przez holenderskich naukowców?

Zaskakującym aspektem może wydać się to, że jak na razie taka technologia jest dostępna w… Chinach. Jak podkreślają badacze stojący za całą koncepcją, na tle konkurencji wyróżnia się ono zwiększoną wydajnością działania oraz wysokim stopniem ochrony nawet przy pojedynczym natrysku. To również faktyczna odpowiedź na ograniczenia, z jakimi zmaga się branża elektrycznych samochodów.

Dzięki technologii Resicoat od firmy AkzoNobel możliwe jest zapewnienie ochrony przed ogniem w przypadku elementów tworzących akumulatory napędzające elektryki

Ta przeżywa w ostatnim czasie całkiem niezły okres, gdyż równocześnie z ograniczeniem ryzyka pojawienia się ognia nastąpiły też postępy obejmujące czas ładowania akumulatorów i zasięg jazdy elektrów na pojedynczym ładowaniu. Każdy z tych trzech aspektów był do tej pory czynnikiem ograniczającym popularność takich pojazdów. Z drugiej strony, ta i tak rośnie w skali globalnej.

Wcześniej do osiągnięcia podobnych rezultatów trzeba było dwu- a nawet trzykrotnych natrysków. Teraz wystarczy jedna próba. Efekt końcowy? Według samych zainteresowanych: bardzo dobra izolacja elektryczna na linii ogniwo-ogniwo, dzięki czemu przytoczona technologia może aspirować do miana liderki na rynku.

Naukowcy stojący za całym projektem podkreślają, że w celu jego realizacji została wykorzystana wiedza zgromadzona na przestrzeni dziesiątek lat. Poza tym wiedzą, jak tego typu powłoki mogą zapewnić spójną izolację elektryczną przez cały okres eksploatacji kluczowych komponentów układu baterii. Jeśli chodzi o konkretne zastosowania Resicoat, to ich lista jest długa i obejmuje między innymi izolację szczelin, rdzeni czy przewodów oraz impregnację cewek i hermetyzację elementów elektronicznych.