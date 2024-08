Home Tech „GameOverDrive. Historie z polskiej branży gier wideo” – nadchodzi książka, a wraz z nią okazja do zajrzenia za kulisy GameDevu

W czasach, kiedy zaczynała się moja przygoda z komputerami, niemal w każdym większym mieście odbywały się co tydzień giełdy komputerowe. Poza różnorodnym sprzętem co krok były porozstawiane stoliki z oprogramowaniem – czego tam nie było? Gry, „użytki” i tak dalej, na kasetach, dyskietkach, a później także na nagrywanych lub tłoczonych pokątnie płytach. Jak to się stało, że z tej oazy piractwa staliśmy się potentatem w produkcji gier?