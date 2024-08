Polacy nie gęsi i własny serwer GeForce NOW mają. Niesie to za sobą szereg korzyści

Usługa Nvidii ma swoje serwery na całym świecie, zaś na prędkość jej działania wpływa fizyczna lokalizacja najbliższego do gracza. W Polsce teraz wszystko jasne – taki mieści się w Warszawie. Jeśli łączysz się z chmurą, warto zrobić to właśnie poprzez niego i cieszyć się licznymi korzyściami.

Co daje serwer usługi GeForce NOW w Warszawie?

Zacznę od tego, że serwer działa w klasie GeForce RTX 4080, co pozwala osiągnąć niezwykłą niezawodność i najwyższą jakość rozgrywki. Ma on oznaczenie EU East (NP-WAW-01), a jego stan można sprawdzić na tej stronie. Łącząc się z nim możesz liczyć nie tylko najniższy możliwy poziom opóźnienia, ale także o wiele krótsze kolejki i bezproblemowy dostęp do usługi. A to przekłada się na podniesienie komfortu rozgrywek.

Tu zaś jest z czego wybierać, ponieważ Nvidia dodała kolejne tytuły do swojej biblioteki. Jest ich sumie łącznie ponad 2 tysiące. Te najnowsze to Black Myth: Wukong i wersja demo Final Fantasy XVI. Można zatem stwierdzić, że GeForce NOW jest na bieżąco i posiada wszystkie aktualne hity. A już od czwartku ma być dostępna w usłudze funkcja automatycznego logowania do platformy Xbox.

