Google Chrome otrzyma trzy nowe funkcje wspierane przez SI. Zaoszczędzisz na zakupach!

Chrome utrzymuje się na pozycji lidera rynku przeglądarek już od lat, a nowości i poprawki sprawiają, że z pewnością długo jeszcze będzie dzierżyć ten tytuł. Z opisanych dalej nowości można będzie korzystać na całym świecie – wystarczy tylko zaktualizować przeglądarkę Google’a do najnowszej wersji. Jednak nie wszystkie funkcje mogą być dostępne od razu – na dwie z nich przyjdzie poczekać jeszcze kilka dni, jedna wejdzie w ciągu paru tygodni.

Obiektyw Google w desktopowym Chrome

Nowość znana ze smartfonów to Obiektyw Google, czyli Google Lens. Dzięki niemu będzie można w łatwy sposób wybierać, wyszukiwać i zadawać pytania na temat wszystkiego, co zobaczysz w Internecie – i to bez opuszczania bieżącej karty. W tym celu należy wybrać ikonkę Obiektywu, która po aktualizacji pojawi się na pasku adresu, a następnie kliknąć lub przeciągnąć ją na wszystko, co chcesz przeszukać. Po dokonaniu wyboru na panelu bocznym pojawią się wyniki wizualne. Dzięki systemowi filtrów będzie można zawęzić wyszukiwanie do konkretnego parametru (np. koloru, marki itp.).

Tak wygląda to w praktyce:

Tab Compare to druga nowość. Usprawnia zakupy online, wyświetlając przegląd produktów z wielu kart w jednym miejscu. Jak opisuje to producent na swoim blogu:

Wyobraź sobie, że szukasz nowego przenośnego głośnika Bluetooth na nadchodzącą podróż, ale szczegóły produktu i recenzje są rozsiane po różnych stronach i witrynach internetowych. Wkrótce Chrome zaoferuje wygenerowanie tabeli porównawczej, wyświetlając sugestię obok kart. Dzięki umieszczeniu wszystkich istotnych szczegółów – specyfikacji produktu, funkcji, ceny i ocen – na jednej karcie, będziesz mógł łatwo porównywać produkty i podejmować świadomą decyzję bez konieczności ciągłego przełączania kart.

Funkcja ta pojawi się w ciągu najbliższych kilku tygodni, począwszy od Stanów Zjednoczonych.

Ostatnia z nowości to usprawniona historia przeglądania. Umożliwi się użytkownikom wpisywanie monitów tekstowych w celu znalezienia informacji z historii przeglądarki. Na przykład wpiszesz: “Co to za lodziarnia, którą oglądałem w zeszłym tygodniu?” i już SI podsunie Ci odpowiednie wyniki. Korzystanie z tej funkcji będzie całkowicie opcjonalne. Możesz łatwo włączyć lub wyłączyć tę opcję w swoich ustawieniach. Uwaga – dane przeglądania w trybie incognito nie są uwzględniane.

Całość zapowiada się bardzo praktycznie, więc pozostaje tylko cierpliwie zaczekać, aż nowości dotrą do Chrome.