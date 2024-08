Jedna aplikacja, a tyle radości. Google robi dobrą robotę – oto Essentials

Oprogramowanie zapewnia użytkownikom jedno miejsce, w którym mogą odkrywać i instalować podstawowe usługi Google bezpośrednio z menu Start. Może stać się wygodnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć wszystko pod ręką.

Jak działa Google Essentials?

Google Essentials ma ułatwić odkrywanie i instalowanie wielu usług Google – w tym Gier Google Play – podczas konfigurowania nowego komputera. Usługa będzie najpierw dostępna dla wszystkich marek konsumenckich i gamingowych HP z systemem Windows: Spectre, Envy, Pavilion, OMEN, Victus i HP Brand, a wkrótce także dla rodziny OmniBook. Możesz tam otworzyć Google Essentials bezpośrednio z menu Start i łatwo przełączać się między telefonem a laptopem.

Google podaje przykład zastosowania Essentials: “za pomocą Google Essentials lub HP OMEN Gaming Hub będziesz mieć dostęp do tysięcy gier mobilnych i natywnych na PC z Google Play Games, takich jak Clash of Clans i CookieRun: Tower of Adventures. Zalogowanie się na konto Gier Play pozwala zsynchronizować postępy w grach i nagrody za określone tytuły, dzięki czemu możesz wracać do rzeczy niezależnie od tego, czy korzystasz z urządzenia z Androidem, czy z komputera”.

Zyskuje się także dostęp do usług Zdjęcia i Wiadomości, co ułatwia przeglądanie albumów ze zdjęciami i odpowiadanie na SMS-y od znajomych i rodziny. Oczywiście mamy też Dysk Google, Dokumenty i Kalendarz ze skrótami umożliwiającymi szybki dostęp do plików, edytowanie i udostępnianie oraz koordynację harmonogramów bez konieczności przełączania między przeglądarkami.

Google zapowiada, że użytkownicy będą mieli pełną kontrolę nad tym, co robią i będą mogli w dowolnym momencie odinstalować dowolną z jego usług. Dotyczy to także samego Essentials. Jeśli jest się subskrybentem Google One, można dodatkowo zyskać dwumiesięczny okres próbny ze 100 GB miejsca w chmurze.