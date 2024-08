Pogadaj z SI w Gmailu. Google wprowadza Gemini do aplikacji pocztowej na systemie Android

W poście na firmowym blogu Google przypomina, że jeszcze ​​w czerwcu dodał dostęp do Gemini w Gmailu oraz aplikacjach Workspace. Ma to na celu pomoc w znajdywaniu informacji i zwiększeniu produktywności. Jednak jak dotąd mogli korzystać z niej tylko użytkownicy laptopów i desktopów, teraz zaś i mobilni otrzymają takie możliwości. Co jednak ważne – nie wszyscy.

Jak działa Gemini Q&A?

Jak nietrudno się domyślić, Q&A to “pytania i odpowiedzi”. Funkcja ta oferuje podobne możliwości jak panel boczny podczas korzystania z Gmaila online. A więc możesz zadawać Gemini pytania dotyczące swojej skrzynki odbiorczej lub wykonywać takie czynności, jak znajdowanie określonych szczegółów w wiadomościach e-mail, wyświetlać nieprzeczytane wiadomości, przeglądać wiadomości od określonego nadawcy lub wyświetlania podsumowanie wiadomości e-mail na dany temat w skrzynce odbiorczej.

Użytkownicy Androida Gmail będą mogli uzyskać dostęp do nowej funkcji Gmail Q&A, dotykając czarnej gwiazdki Gemini u góry aplikacji Gmail lub za pomocą opcji “podsumuj ten e-mail”. Google twierdzi, że w przyszłości funkcja Gmail Q&A będzie mogła znajdować także informacje z plików znajdujących się na powiązanym z kontem Gmail Dyskiem Google.

Jednak nie jest to nowość dla wszystkich. Google Gemini pojawi się u osób, które korzystają z konta Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium lub mają płatną subskrypcję Google One AI Premium. Dla darmowych na razie nie ma takich planów. Wdrożenie tego dodatku do poczty Gmail dla użytkowników Androida powinno zostać ukończone w połowie września. Osoby korzystające z iOS będą musiały jeszcze poczekać.