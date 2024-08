Pixel 9 ze świetnymi promocjami. Liczne korzyści już na Ciebie czekają

Seria smartfonów Google’a ma historię sięgającą 2013, kiedy to pojawili się jej pierwsi przedstawiciele. Każda kolejna generacja była krokiem naprzód, a najnowsza oznaczona jest numerem 9. Składają się na nią Pixel 9, Pixel 9 Pro oraz Pixel Pro XL. Zanim przejdę do omówienia promocji w Media Expert, warto przyjrzeć się specyfikacji technicznej wszystkich urządzeń.

Pixel 9 – potężna moc w estetycznej obudowie

Podstawowy Pixel 9 to wyświetlacz OLED 6,3″ o rozdzielczości 2424 x 1080 px. Jednostka centralna to wydajny, ośmiordzeniowy procesor Google Tensor G4 z 12 GB RAM. Użytkownicy mają do wyboru dwie wersje pojemnościowe: 128 oraz 256 GB. Smartfon oferuje telefon podwójny aparat tylny 48 MP + 50 MP oraz przedni 10,5 MP. Dostępne są cztery wersje kolorystyczne urządzenia.

Pixel 9 Pro dysponuje wyświetlaczem OLED LTPO 6,3″ o lepszej rozdzielczości – 2856 x 1280 px. Procesor Google Tensor G4 może korzystać z 16 GB RAM, Jest tu także bardziej rozbudowany aparat – tylny to 50 MP i 2×48 MP, a przedni to aż 42 MP. Dostępne są trzy wersje pojemnościowe: 128, 256 oraz 512 GB. Wersja Pixel 9 Pro XL ma większy wyświetlacz – 6,8″ o rozdzielczości 2992 x 1344 px. Mamy tu także jedną wersję pamięci więcej – 1 TB.

W każdej edycji Pixel zapewnia moc obliczeniową na poziomie zapewniającym płynne działanie nawet najbardziej wymagających aplikacji. Ale poza nimi możesz korzystać także z wbudowanego modelu SI Gemini, który pozwoli na natychmiastowe pozyskiwanie odpowiedzi na zadawane pytania, pobudzić kreatywność, planować podróże, odkrywać nowe miejsca i wiele więcej. Ciekawą opcją jest możliwość zaznaczenia obrazu lub tekstu, aby wyszukać na jego temat informacje bezpośrednio z aplikacji, z której właśnie korzystasz. Narzędzia do edycji oraz SI w Pixelu 9 Pro umożliwiają także zaawansowaną edycję zdjęć.

Promocja na Pixel 9, z której warto skorzystać

W Media Expert zyskujesz niezależnie od tego, który model Pixel 9 wybierasz. Kupując podstawowy otrzymujesz 6 miesięcy pakietu Google One Premium 2 TB i Fitbit Premium oraz 3 miesiące YouTube Premium gratis, a w przypadku wersji Pro oraz Pro XL dostajesz roczny pakiet Google One AI Premium, 6 miesięcy Fitbit Premium oraz 3 miesiące YouTube Premium. Łączną wartość tych bonusów to aż 1514 zł!

Możesz także skorzystać z możliwości zakupu nowego smartfona z większą pamięcią w specjalnej cenie. W tym celu dodaj wybrany model do koszyka i użyj kodu rabatowego “2XWIECEJPAMIECI”. Zyskasz specjalny rabat, dzięki czemu nabędziesz ultranowoczesny smartfon w niższej cenie.

Ale na tym nie koniec sposobów na to, jak możesz zyskać na zakupie Pixel 9. Kolejny to do 850 zł zwrotu przy odsprzedaży starego smartfona. Można z tego skorzystać w sklepach stacjonarnych, gdzie zostanie dokonana wycena starego urządzenia, a wartość zostanie odliczona od kosztu zakupu nowego. Promocja ta obowiązuje wszystkie edycje telefonu Google’a.

Pixel 9 – czy warto go kupić?

Jak najbardziej, ponieważ to niezwykle zaawansowane technologicznie urządzenie, zaś jego wytrzymała konstrukcja sprawia, że będzie Ci służyć wiele lat. Google zapowiedziało, że przez kolejnych siedem lat wszystkie modele Pixel 9 będą otrzymywać nowe funkcje, aktualizacje systemu oraz zabezpieczenia, a więc jest to inwestycja w bardzo długi czas wydajnego użytkowania urządzenia.

Dzięki promocjom, jakie przygotowała sieć Media Expert, zakup nowego modelu Pixel 9 przyniesie Ci także wymienione wcześniej korzyści. Będą one obowiązywały do 5 września, a więc pozostało jeszcze trochę czasu. Warto jednak się pośpieszyć, ponieważ może zostać zakończona wcześniej z powodu wyczerpania zapasów. Dlatego już dzisiaj zajrzyj na stronę promocji i zdecyduj, który model Pixel 9 zamówisz!