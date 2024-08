100-calowy telewizor dla graczy od Hisense – dlaczego warto?

Hisense to doskonale znany producent telewizorów, którego znakami rozpoznawczymi jest wysoka jakość w przystępnej cenie. Producent kładzie duży nacisk na zapewnienie jak najlepszych wrażeń miłośnikom gier. To właśnie pod ich kątem wprowadzono szereg rozwiązań, które mają na celu podnieść emocje podczas rozgrywki.

Dlaczego gracze potrzebują specjalnych telewizorów?

Czy granie na standardowym telewizorze ma sens? Tak, ale pod warunkiem, że nie jesteś miłośnikiem dynamicznych shooterów, gier e-sportowych, wyścigów czy innych produkcji, w których akcja rwie ostro do przodu. Dlaczego? Ponieważ im szybciej owa akcja rwie do przodu, tym większa szansa na to, że rwać się będzie również obraz. A nikt nie lubi, gdy nagle niektóre obszary ekranu ogrania “pikseloza” lub też choćby na moment zamiera na nich ruch. Takie nieprzyjemne efekty mogą zepsuć wrażenia z najlepszego tytułu, a biorą się z niewystarczającej częstotliwości odświeżania obrazu.

I wtedy na przysłowiowym białym koniu wjeżdża Hisense E7NQ PRO. Jego 100-calowy wyświetlacz QLED nie tylko zapewnia doskonałe wrażenia wizualne. Częstotliwość odświeżania ekranu została ustalona tak, aby obraz był płynny nawet przy najbardziej dynamicznych akcjach i prezentował optymalne kolory o niezliczonej liczbie odcieni.

Zalety trybu 144 Hz Game Mode Pro

Ponieważ Hisense E7NQ PRO powstał z myślą o graczach, nie może dziwić, że częstotliwość odświeżania obrazu wynosi tu aż 144 Hz. Taka wielkość gwarantuje pełne zachowanie jego dynamiki niezależnie od tego, jak wiele ruchomych obiektów znajduje się na ekranie w danej chwili. W standardowych telewizorach współczynnik ten wynosi 60 Hz, co jest wartością zdecydowane niewystarczającą dla współczesnych gier… chyba, że chcesz mieć średnią przyjemność z zabawy. Technologia MEMC dba o to, aby wszystkie piksele ściśle się siebie trzymały!

Tryb 144 Hz Game Mode Pro pozwoli wznieść rozgrywkę na wyższy poziom. Otrzymujesz tu Game Bar – specjalny pasek dla gracza, który pozwala nie tylko na dopasowanie ustawień pod swoim kątem, ale również podgląd kluczowych statystyk. Dzięki temu zobaczysz HDR, VRR czy liczbę FPS. Zastosowanie mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji umożliwiło opracowanie trybu sportowego, który zapewnia płynny ruch i wyraźne komentarza podczas oglądania wydarzeń sportowych. A że Igrzyska Olimpijskie tuż-tuż, telewizor gamingowy Hisense pomoże Ci przenieść się na paryskie areny rywalizacji.

Jak wygląda gaming na 100-calowym ekranie?

Jak zdradzam już w tytule, Hisense E7NQ PRO to telewizor 100 cali. Jest to wielkość, która praktycznie pozwala na zapełnienie niemal całej powierzchni ściany, przez co wyświetlacz tworzy prawdziwy portal do świata cyfrowej rozrywki. Ale sama wielkość to nie wszystko. Równie istotny jest rodzaj ekranu. A jak wspomniałem – mamy tu QLED z rozdzielczością 4K. Ta rozdzielczość sama w sobie jest w stanie zapewnić perfekcyjną jakość obrazu, z doskonałą widocznością wszystkich, najmniejszych nawet detali, jednak dzięki technologiom zastosowanym przez Hisense na tym nie koniec.

Aby kolorystyka była oddana maksymalnie realistycznie, telewizor dla graczy Hisense korzysta z Quantum Dot, czyli technologii kropek kwantowych. Pozwala ona na znaczne poszerzenie palety barw, zapewniając miliony odcieni – od subtelnych tonacji po wyraziste, soczyste. W połączeniu z rozdzielczością 4K daje to wspaniałą immersję. Niezależnie od tego, czy będzie to powierzchnia obcej planety, dżungla czy starożytny grobowiec, lokalizacja będzie wyglądać całkowicie realistyczne.

Do tego warto nadmienić, że telewizor gamingowy Hisense korzysta z wielostrefowego podświetlenia matrycy (FALD), co dodatkowo podkręca jakość obrazu, jego rozdzielczości oraz kolorystyki wszystkich elementów na ekranie. A ponieważ mamy tu Dolby Atmos, masz doskonałe wrażenia nie tylko wideo, ale również audio. Co to Dolby Atmos? Najbardziej zaawansowana na świecie technologia odpowiadająca za jakość oraz przestrzenność dźwięku. Dzięki temu w grach słyszysz doskonale, z której strony nadchodzi zagrożenie, a filmy zyskują na realizmie. A co istotne – do telewizora Hisense nie jest Ci potrzebny subwoofer. E7NQ PRO ma wbudowany!





144 Hz VRR — koniec z zacinaniem się i rozrywaniem obrazu w grach!

Warto dodać, że Hisense E7NQ PRO ma nie tylko odświeżanie 144 Hz, ale korzysta również z VRR. To skrótowiec od „Variable Refresh Rate”. Oznacza on zastosowanie technologii zmiennej częstotliwości odświeżania, która ma za zadanie utrzymywać liczbę klatek na stałym poziomie. Co daje to w praktyce? Przede wszystkim stabilny obraz niezależnie od tego, czy masz środek bitwy, cut scenkę czy otwierasz menu ustawień.

Zjawisko spadków FPS-ów jest doskonale znane posiadaczom konsol. Jednak telewizor 144 Hz od Hisense pozwoli o nich zapomnieć. Dzięki podłączeniu poprzez HDMI 2.1 zapewnia obraz zdecydowanie bardziej płynny i dynamiczny, dzięki czemu możesz cieszyć się w pełni swoimi ulubionymi produkcjami!

Hisense 100E7NQ Pro — jak zmienia oblicze domowej rozrywki?

Telewizor gamingowy E7NQ PRO to także doskonałe urządzenie do oglądania filmów. Specjalnie w tym celu została wprowadzona technologia Filmmaker Mode. Dostosowuje ona ustawienia ekranu w sposób optymalny, oferując szeroką rozpiętość tonalną oraz temperaturę barw i prezentując obraz w jakości kinowej. Dzięki temu masz pewność, że obejrzysz każdy film tak, jak zaplanowali to jego twórcy.

Dzięki szerokiemu wyborowi różnych złącz – w tym wspomniany port HDMI 2.1, USB czy Bluetooth – możesz podpiąć do telewizora Hisense różne urządzenia i cieszyć się rozrywką z komputera, konsoli, przenośnych odtwarzaczy płyt i innych. Warto również nadmienić, że pilot telewizora ma mikrofon, a pełne wsparcie dla języka polskiego umożliwia obsługę głosem. Prosto, szybko i wygodnie – tak właśnie działa telewizor gamingowy Hisense!

Czy może być lepiej? Póki co nie. Dopiero technologie przyszłości mogą przynieść nam zmiany, jednak do tego czasu pozostały lata. Dlatego jeśli chcesz mieć po prostu perfekcyjny telewizor – telewizor gamingowy Hisense 100E7NQ Pro to najlepszy wybór na rynku.