Prawdziwy telefon dla Barbie istnieje. Stworzyło go HMD

Od razu muszę wyjaśnić jedno: jeśli wspomniana Barbie szukałaby nowoczesnego smartfona, jej entuzjazm nieco by osłabł, ponieważ HMD Barbie Phone to model bardzo retro, co dotyczy nie tylko designu, ale również specyfikacji technicznej. No właśnie, jak się prezentuje?

HMD Barbie Phone – jakie ma możliwości?

HMD Barbie Phone powstał we współpracy producenta z firmą Mattel. Telefon z klapką ma wyświetlacz o przekątnej 2,8 cala. Pod obudową umieszczono układ Unisoc T107 z 64 MB RAM oraz 128 MB pamięci, którą można rozszerzyć do 32 GB za pomocą gniazda karty microSD. W obudowie znalazł się obiektyw aparatu VGA (0,3 MP), gniazdo słuchawkowe i port USB-C do ładowania i przesyłania danych.

Telefon obsługuje LTE, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii marki Nokia/HDM. Zapewnia również łączność Bluetooth 5. W zestawie z telefonem znajduje się różowa wymienna bateria 1450 mAh, różowy kabel USB-C, ściereczka do polerowania (także różowa) oraz kilka innych akcesoriów. Należą do nich dwie wymienne osłony tylne (zgadniesz ich barwę?), pasek do telefonu z koralikami, dołączane zawieszki do telefonu i naklejki Barbie.

Telefon HMD Barbie Phone kosztuje 129 dolarów/129 euro/99 funtów i jest już w sprzedaży w większości krajów na świecie, ale wersja amerykańska pojawi się dopiero w październiku. Może być to spowodowane tym, że edycja globalna korzysta z KaiOS, a przeznaczona dla USA to S30+. Poślizg może być spowodowany jego przygotowywaniem. HMD rozszerzyło możliwości dostosowywania interfejsu użytkownika telefonu o niestandardowe ikony, tapety i dzwonki. Oczywiście wszystko z motywem Barbie.

Ponadto telefon będzie wyświetlać wskazówki dotyczące dobrego samopoczucia, ma na pokładzie aplikację “Barbie Medytacja” i przypomnienia o dbaniu o siebie. No cóż – ja bym go nie kupił, ale dla młodych fanek Barbie to może być interesująca propozycja. Jeśli oczywiście odpowiada im brak możliwości, jakie dają bardziej nowoczesne urządzenia.