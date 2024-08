Wyjątkowy pocisk wzniósł się w powietrze po raz pierwszy. Indie mogą odetchnąć

Zniszczył zagrożenie na wysokości ponad 100 km. Ten pocisk zadba o bezpieczeństwo Indii

Indyjska Organizacja Badań i Rozwoju Obrony (DRDO) osiągnęła znaczący kamień milowy w swoim programie obrony przeciwrakietowej, przeprowadzając pomyślnie pierwszy lot testowy swojego pocisku przechwytującego systemu obrony balistycznej Fazy II. Został on wystrzelony w okolicy wybrzeży Odisha, demonstrując swoją zdolność do przechwytywania i niszczenia nadchodzących pocisków balistycznych na wysokościach przekraczających 100 km. Ten udany test stanowi kluczowe osiągnięcie w dążeniu Indii do wzmocnienia krajowej infrastruktury obronnej poprzez rozwijanie zdolności wielowarstwowego systemu obrony przeciwrakietowej.

Zdjęcie poglądowe

Ten test i samo powstanie tego pocisku jest związane z programem BMD (Ballistic Missile Defence) Indii, który został zainicjowany pod koniec lat 90. Ma on na celu stworzenie solidnej tarczy obronnej przed wrogimi zagrożeniami rakietowymi i jest podzielony na dwie fazy, bo pierwszą, która skupia się na przechwytywaniu wrogich pocisków na niższych wysokościach (15-30 km) oraz drugą, celującą w zagrożenia na znacznie wyższych pułapach. Do tej pory pociski przechwytujące z Fazy I przeszły serię udanych prób, więc udany test pocisków przechwytujących Fazy II oznacza ogromny krok naprzód, przybliżając Indie do wdrożenia kompleksowego systemu obrony przeciwrakietowej, który będzie zdolny do zwalczania szerokiego zakresu zagrożeń.

Wiemy, że indyjskie pociski przechwytujące Fazy II są wyposażone w najnowocześniejsze systemy naprowadzania i zaawansowaną awionikę, zapewniając wyjątkową dokładność i niezawodność. Potwierdził to zresztą test, podczas którego pocisk wykrył, śledził i naprowadził się na imitowane zagrożenie w rejonie endo-atmosferycznym. Tak oto Indie zyskały możliwość obrony przed zagrożeniami, które wznoszą się na duży pułap (ponad 100 km) i rozwijają wysokie prędkości, czyli m.in. balistycznych pocisków.