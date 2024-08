Znamy datę premiery Intel Arrow Lake-S “Core Ultra 200”. Mamy ich listę!

Chociaż oczekiwano wcześniej, że procesory zadebiutują na wydarzeniu Intel Innovation 2024, zostało ono przełożone na przyszły rok. A pewnym jest, że Core Ultra 200 pojawią się jeszcze w tym. Data 10 października pojawiła się w kilku serwisach, a więc jest coś na rzeczy. Zauważę jednak, że data premiery nie musi oznaczać ich pojawienia się w sprzedaży. Warto jednak wiedzieć, na co czekać.

Czym zaskakuje Core Ultra 200?

Procesory Core Ultra 200 początkowo zostaną wprowadzone na rynek w wersjach „K”. Są to jednostki Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K i Core Ultra 5 245K. Jak wspomniałem, również nowe jest gniazdo do ich obsługi, dlatego równocześnie pojawią się płyty główne z serii Z890, wyposażone w obsługujący je socket LGA 1851. Na tym nie koniec innowacji. Kolejną jest sama architektura wymienionych procesorów. Pojawią się w niej rdzenie Lion Cove (P) oraz Skymont (E). Składają się z czterech warstw: obliczeniowej, SoC, IO oraz graficznej.

Jeśli chodzi o GPU, będzie to Alchemist Xe-LPG. Jednostki z rodziny Core Ultra 200 mają mieć maksymalnie 24 rdzenie i obsługiwać do 24 wątków. Co jednak istotne – w tej generacji nie będzie obsługiwana funkcja hyper-threading. Procesory otrzymają do 33 MB pamięci podręcznej L3 i zwiększoną pamięć podręczną L2. Lista czternastu jednostek z rodziny prezentuje się następująco:

We flagowym Core Ultra 9 285K taktowanie wynosi 5,7 GHz, a chociaż limity TDP mają pozostać takie same (jak w przypadku 125 W PL1 i 253 W PL2), rzeczywisty pobór mocy wynosi 100 W mniej niż w procesorach Raptor Lake obecnej generacji.

Użytkownik platformy X o nicku Jaykhin ujawnił dodatkowo ilość pamięci L3 dla poszczególnych modeli. Najwięcej, 36 MB, otrzymają Core Ultra 9 285K, Core Ultra 9 285, Core Ultra 9 285T. Na 33 MB można liczyć przy Core Ultra 7 265K, Core Ultra 7 265KF, Core Ultra 7 265, Core Ultra 7 265F oraz Core Ultra 7 265T. Będą także procesory z 24 MB pamięci L3 – Core Ultra 5 245K, Core Ultra 5 245KF, Core Ultra 5 245 i Core Ultra 5 235. Najmniej, 18 MB (czyli połowę z tego co najwydajniejsze), otrzymały Core Ultra 5 225 i Core Ultra 5 225 F.

Podobno Intel zadeklarował, że procesory Arrow Lake-S nie będą mieć żadnych problemów z niestabilnością, jak to miało miejsce w przypadku jednostek z 13. i 14. generacji. Jeśli premiera faktycznie nastąpi 10 października, powinniśmy wkrótce dowiedzieć się więcej na temat Core Ultra 200 z oficjalnego źródła.