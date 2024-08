Home Nauka Ładowanie w nieco ponad kwadrans i wydłużona żywotność. Elektryk z takim akumulatorem to marzenie

Ładowanie w nieco ponad kwadrans i wydłużona żywotność. Elektryk z takim akumulatorem to marzenie

A marzenia są po to, by je spełniać. Realizacja tego celu może się udać dzięki postępom autorstwa naukowców z Uniwersytetu Stanforda. To właśnie oni, pracując na terenie SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) znaleźli sposób na zwiększenie wydajności i żywotności akumulatorów stosowanych w elektrycznych samochodach.