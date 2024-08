Nowy Outlook przyniesie nowe funkcje i możliwości. Oto, co szykuje Microsoft

Microsoft jakiś czas temu uznał, że czas odchudzić system Windows i zdecydował o usunięciu z niego wielu aplikacji, jakie towarzyszyły użytkownikom od lat. Pod nóż poszły m.in. WordPad oraz Paint3D. Połączenie poczty i kalendarza zapowiedziano już jakiś czas temu, jednak po złączeniu ich w jedno nie jest póki co różowo. Ale ma się to zmienić.

Outlook zyska na praktyczności

Microsoft zacznie ulepszanie Outlooka od wprowadzenia funkcji, na brak której najbardziej narzekali użytkownicy. A był to brak wsparcia dla plików .pst., czyli danych programu Outlook. Będzie można je otwierać w trybie odczytu i wyszukiwać wiadomości. Do tego zostanie dodany szeroki wybór opcji przechowywania danych – dostępne będzie trzymanie ich przez 7, 30, 90 oraz 180 dni.

Kolejna zmiana to opcja przypinania często używanych folderów u góry lewego panelu nawigacyjnego. To rozwiązanie podobne do “Szybkiego dostępu” z Eksploratora Windows. Będziesz mieć dzięki niemu pod ręką te foldery, z których najczęściej korzystasz. Oczywiście nie mogło zabraknąć usprawnień związanych z Copilotem. Cyfrowy asystent pomoże Ci przepisać zaznaczony tekst z treści e-maila. Zamiast wymyślać zupełnie nowy e-mail, możesz dzięki niemu zmienić jego elementy. Ponadto Copilot pomoże Ci utworzyć zaproszenia na spotkania, analizując wątek wiadomości e-mail i wstępnie wypełniając wszystkie sekcje.

fot.: WindowsLatest

Czytaj też: Microsoft Outlook ma niebezpieczną lukę w zabezpieczeniach. Co robić?

W nadchodzących miesiącach w aplikacji Outlook ma pojawić się również nowa karta “Szczegóły spotkania” oraz opcje sortowania i filtrowania. Ponadto możliwe będzie dodawanie do spotkania innych aplikacji, podobnie jak w klasycznej aplikacji Outlook. Jeśli chodzi o inne, drobne ulepszenia, pojawią się takie, jak:

możliwość dodania udostępnionych skrzynek pocztowych jako konta;

obsługa dodatków dla wszystkich aktywnych kont w aplikacji;

obsługa szyfrowania S/MIME;

udostępnianie lokalne plików aplikacji Office, takie jak Word i PowerPoint, za pośrednictwem aplikacji Outlook.

Większość z tych funkcji będzie dostępna dla wszystkich użytkowników do końca 2024 roku, jednak konkretne daty ich wdrażania nie zostały podane.