Tak mógł wyglądać Surface Duo 3, składany smartfon Microsoftu

Składany smartfon Microsoft Surface Duo i jego następca Duo 2 nie miały elastycznych ekranów, jakie dziś są codziennością w składakach, jednak sposób realizacji pomysłu był co najmniej interesujący. Pomimo to urządzenia nie przebiły się na rynku, pokonane przez konkurencję. Następcą miał być Surface Duo 3, wyposażony w prawdziwy elastyczny ekran, lecz zanim doszło do premiery, Microsoft wyciągnął niespodzianie wtyczkę całemu projektowi.