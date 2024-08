Dzięki aplikacji mObywatel zgłosisz zagrożenie w sieci

Bezpiecznie w sieci w mObywatelu

Codzienne korzystanie z sieci to nie tylko zalety, ale także zagrożenie. Oszuści są w stanie wykorzystać naszą nieuwagę, podszyć się pod inny podmiot w sieci, wysłać fałszywą wiadomość z linkiem, po którego kliknięciu będziemy zachęcani do podania ważnych danych lub do instalacji oprogramowania. Najwięksi operatorzy starają się z takimi zagrożeniami walczyć, ale by być w tym skuteczni, muszą wiedzieć o pojawiających się nowych zagrożeniach.

Dlatego od dawna można zgłaszać podejrzane SMS-y, strony itp. do CERT Polska, który wraz z operatorami stara się usuwać i blokować zagrożenia. Podejrzane wiadomości można było zgłaszać, przesyłając je SMS-em na numer CERR, ale już pełne zgłoszenie incydentu wymagało udania się na stronę i wypełnienia odpowiedniego formularza.

Od teraz jednak zgłosić incydent możemy wprost z mObywatela, który za rękę prowadzi poprzez całą procedurę i pozwala na anonimowe zgłoszenie. W przypadku konieczności załączenia wiadomości, maila itp mObywatel poda nam odpowiednie dane kontaktowe albo przekieruje na stronę, gdzie można kontynuować zgłoszenie.

Jakie zagrożenia można zgłosić?

Złośliwą stronę internetową (próba wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy)

Podejrzaną wiadomość SMS (podejrzana treść lub nadawca)

Podejrzaną wiadomość e-mail (podejrzane załączniki, szantaż lub phishing)

Oszustwo (fałszywe sklepy internetowe i inne próby podszywania się pod firmy lub instytucje)

Jeśli incydent nie pasuje do żadnej z kategorii, po wybraniu przycisku „Inne” można będzie szerzej opisać to co wiemy i przesłać do dalszej analizy ekspertom.

„Bezpiecznie w sieci” to ruch we właściwym kierunku

Łatwe zgłaszanie zagrożeń w sieci to pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa. Takim pomysłom zdecydowanie kibicuję i trzymam kciuki za Ministerstwo Cyfryzacji, by miało więcej równie udanych pomysłów – pamiętam bowiem, że jest w stanie także potknąć się o własne nogi, promując swoje rozwiązania i korzystając przy tym z zastrzeżonego znaku towarowego jednego z dużych operatorów…

