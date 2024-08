Firefox 129 – kolejna edycja, kolejne nowości. Mozilla się nie zatrzymuje

Mozilla właśnie wydała najnowszą aktualizację Firefoksa dla systemów Windows, macOS, Linux i Android. Nie sądzę, aby nowości spowodowały jakiś większy skok jej popularności, ale na pewno wzrasta komfort dla wszystkich użytkowników. A co otrzymujemy z wydaniem 129?

Co nowego oferuje Firefox?

Ogólnie mówiąc, ta aktualizacja zawiera liczne poprawki luk w zabezpieczeniach, ulepszony widok czytnika i poprawioną obsługę wpisów DNS. Dostępne są także aktualizacje zabezpieczeń dla dwóch wersji Firefoksa ESR (Extended Support Release). Przechodząc zaś do konkretów: Mozilla wymienia na swojej stronie 14 wyeliminowanych luk w zabezpieczeniach, z czego 11 sklasyfikowanych zostało jako “wysokiego ryzyka”. Póki co nie ma żadnych raportów, aby którakolwiek tych luk została wykorzystana w atakach, jednak jak wiadomo – w przypadku bezpieczeństwa lepiej na zimne dmuchać.

Usprawniony widok czytnika można teraz dostosowywać za pomocą nowych elementów sterujących, takich jak typy czcionek, ich grubość, szerokość treści, odstępy między wierszami i inne. Możesz także wybrać schemat kolorów lub zaprojektować go samodzielnie. Ma to usprawnić zapoznawanie się z treściami na stronach.

Czytaj też: Firefox 128 dostaje poprawkę, która likwiduje niezwykle irytujący problem

Usprawniony zostanie także podgląd kart. Obecnie jeśli najedziesz kursorem na kartę w tle, Firefox aktualnie wyświetla jedynie tytuł strony w podpowiedzi. W ciągu najbliższych kilku dni Mozilla będzie stopniowo udostępniać nową funkcję podglądu, która pokaże zminimalizowany zrzut ekranu strony karty.

Co dalej? Firefox domyślnie zakłada teraz, że chcesz uzyskać dostęp do stron internetowych przy użyciu szyfrowanego protokołu HTTPS, gdy adresy URL są wprowadzane bez określonego protokołu. Jeśli witryna nie obsługuje protokołu HTTPS, dopiero wtedy Firefox podejmie próbę uzyskania dostępu przy użyciu niezaszyfrowanego protokołu HTTP. Ponadto usługa DNS over HTTPS (DoH) nie musi już być aktywowana w przeglądarce Firefox, aby rozpoznawać wpisy DNS HTTPS za pomocą modułu rozpoznawania nazw DNS w systemach Windows 11 i Linux (a także w systemie Android 10 lub nowszym).

W przeglądarce Firefox dla Androida naprawiono te same luki, co w wersji na komputery stacjonarne. Ulepszenie rozpoznawania wpisów DNS HTTPS, jak opisano powyżej, jest również dostępne dla Androida 10 i nowszych wersji. Możesz pobrać dodatkowe języki do tłumaczeń offline. No i mamy “plażową wersję” translatora.

Wszystko to już dostępne dla każdego i bez ograniczeń. Dlatego jeśli chcesz korzystać z nowości – zaktualizuj swoją przeglądarkę i ciesz się nowymi rozwiązaniami.