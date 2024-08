Test komputera all-in-one MSI PRO AP272P 14M

Co otrzymujemy wraz z MSI PRO AP272P 14M?

W zestawie otrzymujemy kabel umożliwiający montaż dysku 2,5 cala, zasilacz, zaślepkę na kamerę, klawiaturę i myszkę. Zasilacz ma moc 120 W. Klawiatura i myszka są bezprzewodowe i dosyć standardowe. Jest to jednak fajny dodatek, bowiem nie trzeba tego dokupować, a spokojnie można skorzystać z dołączonych. Może praca na nich nie jest bardzo wygodna, ale do zastosowań biurowych spokojnie wystarczą. Plus też za możliwość dołożenia dodatkowego dysku 2,5 cala. Na całość udzielana jest 36 miesięczna gwarancja.

Wygląd MSI PRO AP272P 14M

Komputer wygląda naprawdę dobrze. Jest to tak naprawdę pogrubiony monitor, który nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Wymiary wynoszą 613,49 x 268 x 457,66 mm, wiec jeśli macie miejsce na 27 calowy monitor to bez problemów znajdzie też na testowane AiO. Waga to 4,63 kg. Całość jest czarno-szara, ramki wokół ekranu dosyć wąskie, mamy też nóżkę, na której można postawić sprzęt. Nóżka umożliwia zmianę wysokości od 0 do 100 mm oraz umożliwia pochylanie w zakresie od -5° do +20°. Możecie więc dopasować położenie ekranu do własnych wymagań. Zawsze też można zamontować na uchwycie – mamy kompatybilność ze standardem VESA. Jakość wykonania całości jest dobra. Obudowa sprawia wrażenie solidnej, nic nie trzeszczy i całość jest dobrze spasowana.

Specyfikacja MSI PRO AP272P 14M

Zastosowany procesor to Intel Core i5-14400. Jest to konstrukcja oferująca 6 rdzeni Performance i 4 rdzenie Efficient – łącznie 16 wątków. Maksymalne taktowanie turbo dla rdzeni P to 4,7 GHz, a dla rdzeni E 3,5 GHz. Taktowania bazowe wynoszą 2,5 GHz (rdzenie P) oraz 1,8 GHz (rdzenie E). Procesor ma 20 MB Intel Smart Cache. PBP wynosi 65 W, a MTP 148 W. Natomiast w tym przypadku PL1 i PL2 ustawione są na 40 W, czyli poniżej wartości sugerowanej przez Intela. Takie ustawienie sprawia, że podczas obciążenia Cinebench 2024 rdzenie P działają z taktowaniem ok. 2,8-2,9 GHz, a rdzenie E 2,3 GHz.

Pamięci RAM są dwie kości, każda po 8 GB DDR5. Taktowanie wynosi 4800 MHz, a opóźnienia CL 40. Całość działa przy ustawieniu Gear 2. Są to dosyć słabe wartości, aczkolwiek do pracy w zupełności powinny wystarczyć. Jeśli chcielibyście zwiększyć pamięć to jest miejsce na maksymalnie 2x 32 GB.

Płyta główna to model oparty na chipsecie H610. Ma on układ dźwiękowy Realtek ALC897, kartę sieciową LAN Intel I219-V (1 GbE) oraz Intel WiFi 6E AX211 z Bluetooth 5.3. Zatrzymajmy się tutaj jeszcze przy złączach. Z prawej strony MSI PRO AP272P 14M mamy dwa USB 3.2 Gen1. Pozostałe złącza są z tyłu. Tutaj do dyspozycji mamy jedno USB 3.2 Gen2, jedno USB-C 3.2 Gen2, dwa USB 2.0, jedno RJ-45, jedno HDMI 2.1, jedno DisplayPort 1.4, wyjście na słuchawki i wejście na mikrofon. Konfigurację uważam za wystarczającą w tego typu sprzęcie.

Karta graficzna jest tylko zintegrowana z procesorem. Jest to więc Intel UHS 750 o taktowaniu 1550 MHz. Widać więc, że zbytnio w gry nie pogracie, ale też sprawdzimy w testach, jak kilka tytułów działa przy najniższych ustawieniach.

Zamontowany dysk to WD SN560 o pojemności 512 GB. Jest to konstrukcja oparta o PCIe 3.0 x4, więc nie najszybsze 4.0. Mamy jeszcze jedno wolne miejsce na dysk 2,5 cala, który spokojnie możecie dokupić i włożyć, aby zwiększyć ilość miejsca w razie potrzeby.

Matryca ma przekątną 27 cali. Jest to konstrukcja IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 i z podświetleniem LED o kątach widzenia wynoszących 178°. Plusem z pewnością jest 100 Hz odświeżanie – spodziewaliśmy się 60 Hz, więc jest małe zaskoczenie. MSI chwali się tutaj technologiami Anti-Flicker i Less Blue Light, które pozwalają na ochronę wzroku użytkownika.

Warto jeszcze wymienić, że MSI PRO AP272P 14M ma nad monitorem 2 MP kamerę o rozdzielczości 1920 x 1080. Oferuje ona obsługę Windows Hello i w zestawie mamy fizyczną zaślepkę, jeśli nie chcemy z niej korzystać. Oczywiście nie zabrakło też mikrofonu. Komputer ma również wbudowane głośniki, które z pewnością czasami mogą się przydać, ale nie oferują one zbyt dobrej jakości dźwięku. Mamy również blokadę Kensington Lock oraz nie zapominajmy też o preinstalowanym systemie Windows 11 Pro.

Testy matrycy MSI PRO AP272P 14M

Pokrycie kolorów sRGB to 97%, AdobeRGB 75%, a P3 77%. Gamma wynosi 2,1 – jest minimalnie mniejsza niż idealna 2,2. Maksymalna jasność to 213,6 cd/m^2. Wtedy też kontrast jest równy 630:1, a punkt bieli wynosi 6400. Nierównomierność kolorów jest dosyć dobra, za to podświetlenie wychodzi słabiej i na spodzie różnice wynoszą nawet 12%. Dokładność kolorów wyszła za to bardzo dobrze ze średnią Delta-E równym 0,88. Monitor jest więc dobrą konstrukcją, która bardzo fajnie sprawdzi się w pracy biurowej.

Testy MSI PRO AP272P 14M w programach

Wszystkie testy pokazują, że testowany sprzęt rzeczywiście sprawdzi się dobrze w zastosowaniach biznesowych. Tutaj w zupełności wystarczą możliwości oferowane przez AiO. Sam dysk ma również dobrą wydajność jak na konstrukcję PCIe 3.0 x4. Natomiast przy mocniejszych obciążeniach widać ograniczenie procesora do 40 W. W przypadku wyników jednordzeniowych różnic co prawda nie ma, ale przy wszystkich wątkach rezultaty są niższe od oczekiwanych.

Czy na MSI PRO AP272P 14M można pograć?

Bardziej wymagające gry, jak Cyberpunk czy A Plague Tale, nawet w rozdzielczości 1280 x 720 nie będą zbytnio grywalne. Ale w starsze tytuły na najniższych ustawieniach z włączonym upscalerem, czy w mniej wymagające gry powinno udać się pograć.

Temperatury, głośność, pobór mocy

W spoczynku temperatura procesora wynosi ok. 50°C, a dysku 33/56°C (dwa czujniki). Pobór mocy wynosi ok. 40 W, a całość jest praktycznie niesłyszalna. Pryz obciążeniu Cinebench 2024 + CrystalDiskMark temperatura CPU wzrasta do 83°C, a dysku do 57/77°C. Tutaj wyniki są nadal dobre i nie ma co obawiać się o przegrzewanie sprzętu. Całość z odległości 20 cm od przodu emituje hałas na poziomie 37 dBA – jest więc nadal naprawdę cicho i słychać tylko lekki szum wentylatora. Pobór mocy wzrasta do ok. 105 W.

Test MSI PRO AP272P 14M – podsumowanie

MSI PRO AP272P 14M w testowanej wersji kupicie za ok. 4000 zł. Uważamy, że jest to naprawdę fajna konstrukcja biznesowa, która bardzo fajnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na komputer stacjonarny, laptop ma za mały ekran, a PC nie będzie obciążany wymagającymi programami.

Komputer ma całkiem niezłe podzespoły, choć trzeba pamiętać, że procesor ograniczony został do 40 W. Różnic w stosunku do wyższego limitu mocy w przypadku wydajności jednordzeniowej nie ma, ale są one widoczne w przypadku mocnego obciążenia wszystkich rdzeni. Plusem takiego ustawienia jest za to naprawdę niski pobór mocy całości, cicha praca czy odpowiednie temperatury. Takie ustawienie jest więc odpowiednie w przypadku wykorzystania sprzętu w biznesie. Poza tym mamy 2x 8 GB pamięci RAM, dysk PCIe, miejsce na dodatkowy dysk 2,5 cala, wbudowane głośniki czy kamerę.

Bardzo ważny jest sam monitor, który wypada dobrze w testach. Może nie nadaje się on do obróbki grafiki, ale bardzo przyjemnie się na nim pracuje, a wyniki testów pokazują, że nie jest to tania i o słabej jakości matryca. Oferowane przez nią parametry zdecydowanie wystarczą do pracy. Rozdzielczość 1920 x 1080 też jest ok, a 100 Hz odświeżanie jest tutaj plusem. Mamy również nóżkę, która pozwala na pochylanie czy zmianę wysokości. Warto też pamiętać, że w zestawie mamy myszkę i klawiaturę, więc tego nie trzeba dokupywać.

MSI PRO AP272P 14M to konstrukcja przeznaczona dla biznesu i naszym zdaniem dobrze się tutaj sprawdzi. Jeśli więc szukacie ciekawego komputera all-in-one do Waszej firmy to warto dać szansę testowanemu produktowi.