Huawei Nova Flip – zgrabny składak z dużym ekranem

Mały ekran na zewnątrz, duży w środku – to właśnie Nova Flip

Huawei Nova Flip powstał przede wszystkim po to, by dobrze wyglądać. Moda na telefony z klapką nie oznacza jednak, że inne elementy konstrukcji zostały potraktowane po macoszemu. Wręcz przeciwnie – smartfon jest naprawdę dobrze wyposażony. Składana konstrukcja oparta jest o wodoszczelny zawias, który powinien wytrzymać 1,2 mln cykli pracy. Rozłożony smartfon ma zaledwie 6,88 mm grubości i waży przy tym 195 g.

Zewnętrzny ekran OLED ma kształt kwadratu i jest dość mały – przekątna wynosi 2,14 cala – i został umieszczony na wspólnej z aparatami fotograficznymi wyspie. Główny ekran wykonany został w technologii LTPO OLED i jest naprawdę duży, mierząc 6,94″. Panel odświeżany jest z częstotliwością od 1 do 120 Hz.

Źródło: Huawei

Niewielki ekran zewnętrzny służy do wyświetlania dostosowanych aplikacji, może także prezentować pogląd obrazu z głównych aparatów, co pozwala wykorzystać go także do wygodnego robienia selfie z jakością niedostępną dla kamery przedniej. Wyspa z wyświetlaczem kryje dwa obiektywy – szerokokątny 23 mm f/1.9, współpracujący z matrycą 50 Mpix 1/1.56″ RYYB i ultraszerokokątny o kącie widzenia 112° (~12 mm), współpracujący z sensorem 8 Mpix. Kamera przednia ma 32 Mpix i wyposażona została w obiektyw f/2.2 o kącie widzenia 90° (~22 mm)

Źródło: Huawei

Huawei nie podał niestety jaki procesor napędza Nova Flip, nie wiemy w tej chwili także, jaką pamięcią operacyjną dysponuje smartfon. W kwestii SoC przypuszcza się, na bazie wcześniejszych informacji o wydajności, że może to być Kirin 8000, lecz na potwierdzenie tych danych przyjdzie jeszcze poczekać. Wiemy natomiast, że bateria ma pojemność 4400 mAh i że można ją będzie ładować z mocą maksymalną 66 W.

Źródło: Huawei

Huawei Nova Flip na razie tylko w Chinach

Huawei Nova Flip debiutuje 10 sierpnia w Chinach. Dostępne będą cztery warianty kolorystyczne: New Green, Sakura Pink, Zero White i Starry Black. Ceny zaczynać się będą od 5288 juanów (~2930 złotych) za model z pamięcią 256 GB. Wariant 512 GB wyceniony został na 5688 juanów (~3148 złotych), a wersja 1 TB to wydatek rzędu 6488 juanów (~3592 złote). Polskie ceny obliczyłem wprost wg kursów na 6 sierpnia i nie uwzględniają oczywiście naszych ewentualnych podatków. Jak do tej pory nie ma też żadnych informacji o ewentualnej dostępności Nova Flip na rynkach UE.

