GeForce RTX 4070 wraca w odświeżonej wersji. Czym różni się od oryginału?

Rodzina RTX 40 cieszy się uznaniem na całym rynku, a model 4090 uchodzi obecnie za najlepszą kartę graficzną świata. Choć RTX 4070 nie jest aż tak szybki i wydajny, stanowi doskonałe rozwiązanie dla wielu użytkowników. Nvidia postanowiła zaprezentować jego inną wersję. Nie ma ona pamięci GDDR6X, a zwykłą GDDR6. Jak wpłynie to na użytkowanie?

Co ma do zaoferowania GeForce RTX 4070?

Zmiana rodzaju pamięci sprawi, że nowy model RTX 4070 będzie mieć o 5% mniejszą przepustowość od wersji pierwotnej. W efekcie da to nieco mniejszą wydajność, ale na tyle nieznacznie, że w codziennym użytkowaniu rónżnica może być po prostu niezauważalna. Pamiętajmy, że ogólna jakość możliwości karty graficznej zależy nie tylko od ilości i rodzaju pamięci RAM, ale także takich czynników, jak ilość rdzeni CUDA, szybkość zegara czy TDP. A te parametry mają pozostać niezmienione w stosunku do oryginału.

Warto zaczekać na praktyczne testy RTX 4070 i wszystko wskazuje na to, że nie poczekamy na nie długo. Jak donoszą przecieki, model ten ma trafić do sprzedaży już 20 sierpnia, aczkolwiek jest to informacja, której nie potwierdza sama Nvidia.

Jeśli plotki znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, odświeżona wersja RTX 4070 może korzystać z GPU AD104-251, mieć 12 GB pamięci na szynie 192-bit, taktowanie podstawowe 19,2 GHz, maksymalne 2,47 GHz, a także zasilanie 200 W. Jako że do 20 sierpnia już tydzień, jeśli akurat planujesz zmianę starej karty graficznej na nową, warto zaczekać, co zaoferuje nam Nvidia.