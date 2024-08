Nvidia wypuściła wadliwe sterowniki. Problem dotyczy kompatybilności nowych sterowników z procesorem

Zobaczenie niebieskiego ekranu nigdy nie jest miłym doświadczeniem. Nowy problem dotyczy przede wszystkim maszyn z systemem Windows 10, a istnieje ryzyko zaobserwowania tego zjawiska po zaktualizowaniu sterowników karty graficznej GeForce. Może wystąpić również na Windows 11, lecz w obu przypadkach problem dotyka starszych maszyn.

Co popsuła Nvidia?

Nowe sterowniki kart graficznych marki Nvidia mogą wywołać awarię prowadzącą do pojawienia się niebieskiego ekranu z powodu braku możliwości wykonania instrukcji procesora zwanej POPCNT (Population Count). Instrukcja ta wprowadzona została w 2008 roku wraz z architekturą Intela o nazwie “Nehalem”. Jako pierwsze otrzymały ją procesory Sandy Bridge drugiej generacji. Obecnie korzystają z niej również niektóre nowe procesory AMD.

POPCNT zlicza wszystkie „ustawione bity” (o wartości 1) w liczbie binarnej. Jest przydatny do różnego rodzaju obliczeń, w tym do obliczania bitów parzystości, algorytmów kompresji, a ostatnio do prac związanych ze sztuczną inteligencją. Jak łatwo się domyślić, problem ze sterownikami Nvidia w wersji 555 lub nowszej będą mieć przede wszystkim starsze CPU.

Co robić w takiej sytuacji? Jeśli masz obsługiwany procesor graficzny Nvidia, ale nieobsługiwany procesor, po prostu nie instaluj najnowszych sterowników Nvidia od wersji 555 lub nowszej. Lepiej pozostać przy starszych wersjach – bezpieczne to 550. Jak ostrzega producent na stronie wsparcia technicznego: “Chociaż te procesory nie są już oficjalnie obsługiwane w systemach Windows 10/Windows 11 firmy Microsoft, jeśli użytkownik komputera PC z nieobsługiwanym procesorem spróbuje zainstalować sterowniki ekranu R555+, komputer sprawdzi błędy/BSOD podczas uruchamiania systemu Windows.”

Co robić, jeśli masz starszą maszynę? Nvidia udostępnia także instrukcje dotyczące korzystania z bezpłatnego narzędzia Coreinfo firmy Microsoft w celu sprawdzenia, czy procesor Twojego komputera obsługuje POPCNT. Znajdziesz je na tej stronie.