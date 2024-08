Obiekty milion razy jaśniejsze od Słońca. Wyjątkowe rzadkie odkrycie w Drodze Mlecznej

Takie gwiazdy są zdecydowanie masywniejsze od Słońca, ale jednocześnie cechują się relatywnie niską gęstością. O ile w większości przypadków gromady zawierające duże ilości czerwonych nadolbrzymów były spotykane w dużych odległościach od Ziemi, tak w tym przypadku było zupełnie inaczej. Badania poświęcone tym niedawno zidentyfikowanym ciałom powinny dostarczyć istotnych informacji na temat ewolucji gwiazd o wysokich masach.





Gromada, którą zainteresowali się niedawno naukowcy, zyskała miano Barbá 2 i znajduje się w odległości około 24 000 lat świetlnych od naszej planety. Średnica gwiazd tworzących tę strukturę może być nawet setki razy większa niż w przypadku Słońca. Jeszcze większe różnica, bo wynosząca aż milion razy, dotyczy jasności tych obiektów. Czerwone nadolbrzymy zdecydowanie wyróżniają się pod tym względem na tle naszej gwiazdy.

Ale spore rozmiary i ogromna jasność nie biorą się z niczego. Czerwone nadolbrzymy istnieją krótko – jak na gwiazdy, rzecz jasna. Długość ich życia wynosi zazwyczaj kilka milionów lat, co wypada bardzo blado w zestawieniu ze Słońcem, które ostatecznie powinno przetrwać około 10 miliardów lat. Przy okazji możemy lepiej zrozumieć, dlaczego gromady składające się z tego typu obiektów należą do rzadkości.

Obiekty tworzące gromadę Barbá 2 oddaloną o około 24 000 lat świetlnych od Ziemi są zaliczane do grona tzw. czerwonych nadolbrzymów

Najnowsze ustalenia poświęcone Barbá 2 mają obecnie formę preprintu. Ich autorzy chcą jak najlepiej poznać procesy prowadzące do powstawania czerwonych nadolbrzymów. Wiadomo, że na dalszy przebieg ewolucji gwiazd wpływają różne czynniki, takie jak chociażby ich pierwotna masa. Właśnie z tego względu niektóre obiekty kończą swój żywot w formie białych karłów, podczas gdy inne stają się supermasywnymi czarnymi dziurami.

Dużym ograniczeniem w badaniach nad czerwonymi nadolbrzymami były dotychczas problemy z oceną masy i wieku tych gwiazd. Jako że ocena całych gromad jest łatwiejsza, to właśnie w taki sposób astronomowie mogą ustalać, ile lat ma dany czerwony nadolbrzym. Dlaczego? Bo zarówno takie gwiazdy, jak i inne, powstały w podobnym czasie wraz z narodzinami całej gromady. Z tego względu naukowcy oceniają gwiazdy, których parametry są zdecydowanie łatwiejsze do określenia.





Jak przyznają sami zainteresowani, to bardzo dziwne, iż gromada Barbá 2 została zbadana dopiero teraz. Znajduje się bowiem w części nieba objętej licznymi obserwacjami, dlatego może zaskakiwać fakt, że badania rozpoczęły się dopiero niedawno. Zarazem daje to nadzieję na odkrycie kolejnych tego typu struktur. W planach astronomowie mają teraz wykorzystanie modeli do określenia masy i wieku tej gromady.