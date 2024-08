OnePlus 13 zdradza swoje tajemnice. Kiedy premiera?

OnePlus 13 – co o nim wiemy?

Po premierze Snapdragona 8 Gen 4, która planowana jest na koniec października tego roku, czeka nas sporo debiutów nowych smartfonów. Pierwsze będzie Xiaomi, które już zapowiedziało, że seria Xiaomi 15 będzie pierwszą korzystającą z najnowszego chipsetu od Qualcomma. W podobnym czasie powinniśmy zobaczyć Oppo Find X8 i Find X8 Pro, a także OnePlus 13. O ile o modelach od Xiaomi i Oppo wiemy prawie wszystko, o tyle flagowiec OnePlus ostatnio trochę ukrywał się przed ciekawskimi spojrzeniami. Na szczęście najnowsyz przeciek zdradził nam kolejne szczegóły jego specyfikacji.

Jak donosi znany leaker Digital Chat Station, zgodnie z oczekiwaniami OnePlus wykorzysta w swoim nadchodzącym flagowcu technologię Glacier Battery, zaprezentowaną jeszcze w czerwcu. Smartfon zaoferuje nam baterię o pojemności aż 6000 mAh, co będzie znacznym krokiem naprzód w porównaniu z poprzednikiem, który miał ogniwo 5400 mAh. OnePlus, Oppo i Xiaomi mają zamiar zrewolucjonizować w tym roku baterie w smartfonach, wprowadzając modele z ogniwami około 6000 mAh. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii na bazie krzemu, pozwalającej na osiągnięcie większej pojemności baterii bez powiększania jej fizycznych rozmiarów.

OnePlus 13 obsługiwać będzie ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 50 W, więc pod tym względem nic się nie zmieni, ale też nie ma na co narzekać. Jeśli chodzi o procesor, tutaj spodziewamy się ujrzeć najnowszego Snapdragona. Po stronie aparatów zobaczymy natomiast główny sensor LYT-808 z przysłoną f/1.6. Jest to ten sam 50-megapikselowy aparat główny, który znajduje się w OnePlus 12. Obok dostaniemy 50-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 50-megapikselowy peryskopowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym.

Pozostała specyfikacja ma obejmować 6,8-calowy ekran 8T LTPO OLED z mikrokrzywizną na wszystkich czterech bokach, o rozdzielczości 2K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod ekranem znajdzie się ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, który w tym roku zobaczymy także w serii Xiaomi 15. Urządzenie ma być odporne na kurz i wodę zgodnie z klasą IP68/69.

Render OnePlus 13

Jakiś czas temu pojawiły się też doniesienia o zmianach w projekcie, jakie może szykować dla nas OnePlus. Pierwszy render ukazał nam potencjalny wygląd kolejnego flagowca producenta i gdyby nie logo firmy oraz napis Hasselblad na wyspie aparatów, trudno byłoby zgadnąć, że to właśnie smartfon OnePlus jest tutaj przedstawiony. Jak możecie zauważyć, nastąpiła diametralna zmiana projektu wyspy aparatu i to do tego stopnia, że nie ma tu w zasadzie niczego, co przypominałoby poprzedników. Moduł jest teraz pionowy, a sama wyspa bardzo oszczędna i niewiele tylko wystaje poza obrys poszczególnych sensorów. Te są trzy – mniejsze na górze i na dole, a pomiędzy nimi ten największy. Trudno powiedzieć, czy OnePlus naprawdę zdecyduje się na taką zmianę w projekcie, ale byłoby to miła odmiana.