Samsung Galaxy S21 FE zyskuje świetną funkcję. Dostałeś już aktualizację?

Galaxy S21 FE otrzymuje Circle to Search

Ostatnio dużo się mówi o aktualizacjach dla smartfonów Galaxy. Przede wszystkim wypatrujemy pierwszej bety One UI 7, która najwyraźniej została opóźniona. Powodem okazał się fakt, że zwyczajowa niewielka poprawka pod składaki One UI x.1.1 okazała się znacznie większa niż w ubiegłych latach. Z tego względu Samsung musi udostępnić ją większej liczbie urządzeń, a to najwyraźniej miało wpływ na zmiany w harmonogramie wydań kolejnej wersji oprogramowania. W międzyczasie gigant pracował także nad sierpniową poprawką, wprowadzającą nie tylko łatki zabezpieczeń, ale też nową funkcję.

Kilka dni temu użytkownicy Galaxy S21 FE w Wietnamie i kilku krajach azjatyckich zauważyli powiadomienia o czekającej aktualizacji. Zawierała ona pakiet poprawek zabezpieczeń Androida z sierpnia 2024 r., ale co znacznie istotniejsze, przynosiła na ich smartfony także świetną nowość – Circle to Search. Teraz dowiedzieliśmy się, że aktualizacja zaczęła też docierać do innych regionów:

Kanady z wersją oprogramowania układowego G990WVLUCGXG8,

USA – G990U1UEUCGXG7 i G990USQUCGXG8 (dla modeli zablokowanych w sieciach AT&T, Comcast, Dish, Metro PCS, T-Mobile i Xfinity Mobile),

Europy w dwóch wersjach, w zależności od numeru modelu – G990BXXU9GXH2 lub G990B2XXU8GXH2.

Stosowne powiadomienie powinno już pojawić się waszym smartfonie Galaxy S21 FE, ale jeśli go nie otrzymaliście, możecie sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, przechodząc do menu Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania w telefonie.

Circle to Search (Zakreśl, by wyszukać) to nowość, która zadebiutowała w tym roku w serii Galaxy S24. Jest to ulepszenie Google Lens, będące nowym sposobem na wyszukiwanie wizualne na smartfonach. Już sama nazwa mówi nam praktycznie wszystko, bo chodzi tutaj o to, by zaznaczyć obiekt czy tekst widoczny na ekranie, by poznać więcej szczegółów na jego temat. Nowość ta, zamiast po prostu wyszukiwać obrazy na podstawie zdjęcia, może też wykorzystać kontekst otaczający zdjęcie, aby uzyskać trafniejsze wyniki – np. robiąc zdjęcie rośliny, otrzymamy nie tylko jej nazwę, ale też sposoby pielęgnacji i informacje o zastosowaniach.

Z Circle to Search skorzystamy w dowolnym miejscu na naszym urządzeniu – w aplikacjach, komunikatorach, na witrynach internetowych. To zdecydowanie lepsza alternatywa dla ciągłego robienia zrzutów ekranu i wrzucania ich do Obiektywu Google. Pozwoli to szybciej wyszukiwać, a także zachować porządek w galerii, w której nie będzie już mnóstwa niepotrzebnych screenów. Jest oczywiście oparta na sztucznej inteligencji, korzystając z multiwyszukiwania Google, na której zbudowany jest Obiektyw. Multiwyszukiwarka obsługuje zapytania nie tylko o obraz, ale też o tekst, a także może zmieniać parametry wyszukiwania w aplikacji Google. Dzięki temu możemy zadawać bardziej szczegółowe pytania dotyczące pomysłów oraz koncepcji, a z drugiej strony będziemy otrzymywać lepiej spersonalizowane odpowiedzi.